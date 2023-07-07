Formula 1: "Takımların 2026 kurallarıyla ilgili endişeleri yersiz"

Yeni güç ünitelerine geçiş kararı herhangi bir itirazla karşılaşılmadan alınmıştı, ancak son haftalarda başta Red Bull ve Max Verstappen olmak üzere birçok isimden eleştiriler gelmeye başladı.

Eleştirilerin genel olarak tek taraftan geliyor olması birçok takımın ve basın mensubunun işi daha politik çerçevede almasına sebep oldu, ancak Horner'ın değindiği noktaların takımlardan kabul göreceği düşünülüyor.

Uzun süredir birçok projenin bizzat başında yer alan Pat Symonds ise takımların sağlıklı bir değerlendirme yapamadığını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Symonds, 2026 kurallarıyla ilgili alarm zillerinin çalması hakkında, "Takımlar bütçelerinin büyük bir kısmını alarm zilleri satın almak için harcıyor."

"2022'de de aynısını yaşadık, sözde kurallar işe yaramayacaktı. Ancak bunları daha önce yaşadık ve ne yaptığımızı biliyoruz."

"Bana göre 2026 aracı 2022'den daha büyük bir değişiklik değil, aero anlamında büyük bir sıçrama gerçekleşmeyecek. Evet, aktif bileşenleri arttıracağız, ancak kendimize oldukça güveniyoruz."

Mercedes wind tunnel Fotoğraf: Mercedes AMG

2026 aracı üzerindeki çalışmaları yöneten FIA'nın aerodinamik şefi Jason Sommerville'in şu anda işlerin nasıl şekillendiği konusunda iyi bir yerde olduğunu açıkladı.

Symonds, "Etkileyici bazı sürtünme hedefleri var, neyse ki Jason ve adamları bu hedeflere ulaşmış durumdalar."

"Alarm zillerinin çaldığını söyleyen ve simülatörde sürüş yapan Max Verstappen ile ilgili durum şu: en son geldiğimiz noktayla ilgili bir çalışma yapmadı. Bundan eminim, çünkü biz onların bulunduğu yerden aylar ilerideyiz." dedi.

Elektrik motoru ve içten yanmalı motor arasında 50-50 bir denge kurmanın zorluklarını da kabul eden Symonds, "Motor için bir dizi yönetmelik çıkarmamız ve bunlara bazı enerji yönetimi rakamları koymamız gerekiyordu."

"Çok olgunlaşmamışlardı. İşe yaramayacaklarını ve geliştirilmeleri gerektiğini biliyorduk. O zamandan bu yana geçen dokuz ay içinde geldiğimiz nokta inanılmaz."

"2026 araçlarının simülasyondaki performans profili şu anda 2023'ten çok da farklı görünmüyor."

"Yani düzlüğün ortasında en yüksek hıza ulaşmakla ilgili endişeler tamamen ortadan kalkmış durumda."

"Bu araçların artık düzlüğün sonunda en yüksek hıza ulaşmadığını unutmamalısınız; dolayısıyla düzlükte vites düşürüleceğine dair söylemler doğru değil."