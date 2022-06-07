Formula 1 takımları, maaş sınırı konusunda ikiye bölündü

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Formula 1, FIA'nın büyük baskısının ardından 2021 sezonuyla birlikte bütçe sınırı uygulamasına geçiş yaptı. Bu uygulamanın amacı, seriyi finansal olarak daha sürdürebilir hale getirmek.

Geçtiğimiz sezon 145 milyon dolar olarak uygulanan bütçe sınırı, bu sezon 5 milyon dolarlık bir düşüşle 140 milyon dolara indirildi ve gelecek sezon 135 milyon dolara kadar inmesi bekleniyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi gibi sebeplerden ötürü dünya ekonomik olarak çalkantılı bir sürece girmiş vaziyette, dolayısıyla gridde de bütçe sınırıyla ilgili ciddi tartışmalar var. Bütçe sınırı, pilot maaşları da dahil olmak üzere bir dizi istisna içeriyor, ancak pilotların ve diğer kilit personelin maaşlarını kapsayacak ayrı bir bütçe sınırına yönelik tasarılar da mevcut.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, özellikle pilotlara uygulanacak bir maaş sınırı için basit bir çözüm bulunmadığına dikkat çekiyor.

Binotto, "Bu konuları tartışıyoruz ve nasıl bir çözüm bulabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz."

"Kısa vadede pilotlara yönelik bir bütçe sınırı olmayacak, çoğu takımın mevcut sözleşmeleri var ve bunları basitçe ihlal edemeyiz. Bunun nasıl yapılacağını anlamak için birtakım yasal süreçler var, tartışılması gereken ve önemli bir konu. Zaman alacak, ancak kesinlikle bu süreçten geçeceğiz." dedi.

Başlangıçta 2023'ten itibaren maaş sınırı başlaması bekleniyordu, ancak bazı pilotların bu tarihin çok ötesine geçen sözleşmeleri var. Charles Leclerc, 2024'ün sonuna kadar Ferrari'de kalacak, Red Bull pilotu Max Verstappen ise 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatmış durumda.

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Red Bull takım patronu Christian Horner, maaş sınırının arkasındaki motivasyonun "haklı" olduğunu ancak "uygulanmasının zor" olduğunu söyledi ve F1'in "muhasebe dünya şampiyonası" haline gelmesi riskine karşı uyarıda bulundu.

Horner, "Motorlarla alakalı bir sınırlamaya doğru evrilmeye başlayan mevcut bütçe sınırıyla alakalı toparlanması gereken çok fazla şey var, ayrıca bu durumla ilgilenen şirketlerin raporlama yapıları vb. ile ilgili de türlü türlü karmaşıklık mevcut. Bu karmaşıklıkların ötesine geçmemiz gerekiyor." dedi.

Her iki pilotu da kapsayacak şekilde yılda 30 milyon dolar olması planlanan maaş sınırı, Alfa Romeo ve Alpine de dahil olmak üzere bazı takımlar tarafından destek gördü.

Alfa Romeo F1 patronu Frederic Vasseur, "Bütçe sınırı ile koordine edilmiş bir maaş sınırı için ayrı bir ödenek ayrılmasının doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

"Sınırı aştığında kendi bütçenden karşılaman istenebilir, bilmiyorum. Bir çözüm bulmalıyız, bu durum spor için önemli." dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer şunları ekledi: "Takımların sürücü becerilerini güncellemelerle değiş tokuş edebilmeleri için bunu küresel bir sınır ile kontrol altına almaktan yanayım, çünkü sonuçta hem araç, hem de pilot pistte performansı getiriyor.

"İkisi arasında takas yapabilecek serbestliğe sahip olmamız bizim için muhtemelen doğru şey."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, "Bu tartışmaları kapalı kapılar ardında sürdürmek gerektiğini düşünüyorum."

“Tüm bu tasarıların nasıl çalışacağını kamuoyu önünde tartışmanın bir anlamı yok. O yüzden takipte kalın." dedi.