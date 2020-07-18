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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Formula 1 takımları hâlâ motor oyunlarından şüphe duyuyorlar

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Formula 1 takımları hâlâ motor oyunlarından şüphe duyuyorlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 09:04

FIA, geçen sene güç ünitelerinde yaptıkları düzenlemelerin ardından şüpheli durumların büyük ölçüde ortadan kalktığını ancak yine de hâlâ bazı takımların bazı şeylerden şüphe duyduklarını açıkladı.

Geçen sene Ferrari'nin güç ünitesini çalıştırma şekliyle alakalı bazı endişeler vardı. FIA bunun üzerine Ferrari'nin güç ünitesini incelemeye başladı.

Ferrari'nin kuralları ihlal ettiğini kanıtlayamamasının ardından FIA, İtalyan ekibin neler yaptığını anlamak için özel anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda takımların kuralları ihlal etmesinin önüne geçmek için, araçlara ekstra sensörler eklendi. İki yakıt akış sensöründe elde edilen veriler şifrelenmiş bir şekilde çıktı veriyor. Bu sayede takımlar sonuçları okuyamıyorlar.

Bu sezon iki yarış tamamlanmasının ardından Nikolas Tombazis, sensörlerin tüm takımların kurallara uygun bir şekilde çalışmasını sağladığına inandığını söyledi.

Buna rağmen Tombazis, bazı takımların hâlâ kuralları zorlamaya devam ettiği yönünde şüphelerin olduğunu kabul etti.

Tombazis, "Ekstra sensör ve benzeri yeni eklediğimiz şeyler iyi çalışıyorlar. FIA, onlar sayesinde yaptığı ölçümler konusunda kendisine daha çok güveniyor."

"Ancak biz her zaman bilgileri takımlardan alıyoruz. Bazı takımların bir şeyler yapıyor olabileceği konusunda endişeler var. Neredeyse her hafta, bazı takımlar hakkında yorumlar alıyoruz."

"Bunların % 1'i paranoya ya da korkulardan kaynaklanıyor olabilir ancak % 1'i hakikat içeriyor da olabilir. Bu yüzden sistematik olarak onları önem sırasına koyup inceliyoruz."

"Bu tür şeylere bakıp bir çözüm buluyoruz. Şu anda büyük bir olay olduğunu, yani büyük bir kural ihlali olduğunu söyleyemem ancak yine de bakmamız gereken bazı küçük şeyler var." dedi.

 

Buna rağmen Tombazis, herhangi bir yakıt akışı veya elektrik güç artışından yararlanarak güç almanın, motor gücü açısından büyük öneme sahip olması nedeniyle onlara odaklanmanın doğru olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "Bunlar aracın performansını doğrudan etkileyen ana sensörler. Motora daha fazla yakıt gidiyorsa, o zaman motorunuz büyük oranda fazla güç üretir. ERS'ye daha fazla akım gidiyorsa, motorunuz büyük oranda fazla güç üretir."

"Bu yüzden bu sensörlerin ikisi, genel performans açısından çok kritik öneme sahip. Bu yüzden iki farklı noktada sensör kullanırsak, her şeyin daha iyi ölçülebileceğini söylememiz tesadüfi değildi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Jonathan Noble

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