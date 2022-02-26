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Formula 1 takımları, FIA'dan araç ağırlığını daha da artırmasını isteyebilir

Takım patronları, neredeyse tüm araçların sınırın çok üzerinde olması nedeniyle F1'in minimum ağırlığının en az 5 kg artırılması için FIA'ya talepte bulunmaya hazırlanıyorlar. Görünüşe göre sadece Alfa Romeo teklife karşı çıkıyor.

Formula 1 takımları, FIA'dan araç ağırlığını daha da artırmasını isteyebilir
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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2022 Formula 1 araçları 795 kilogramlık minimum ağırlığa sahip ve bu da geçen yıla göre 43 kilogram daha ağır oldukları anlamına geliyor. Bu, daha önce Formula 1'in asla ulaşamadığı bir miktar. Yine de ağırlık artışı hiçbir şekilde bitmemiş durumda.

Takım patronları arasında gerçekleştirilen son toplanda 5 ila 10 kilogramlık bir artış tartışıldı. Bir takım hariç kimse, minimum ağırlığa inemedi. Bu yüzden de takımlar, minimum ağırlığın artması konusunda FIA'dan talepte bulunma konusunda anlaşmaya varmış gibi görünüyorlar.

Talep, mali açıdan anlamlı görünüyor. Çünkü takımlar, minimum ağırlığı yakalamak için yapılacak detaylı çalışmaların, çok fazla masrafa yol açacağına inanıyorlar. Bundan ötürü böyle bir yolun seçilmesini engellemek adına minimum ağırlığı yükseltmek daha mantıklı olacak.

Kararın kabul edilmesi için için 10 takımdan sekizinin onayı gerekiyor. Fakat fikir sadece Alfa Romeo'ya cazip gelmiyor. Söylentilere göre C42, 795 kg minimum ağırlıkla paralel gidebilen tek araç ve kurallarda yapılacak herhangi bir değişiklik, onlar da dahil olmak üzere sınıra yakın olanları cezalandıracak.

Barselona gibi bir pistte, 10 kg'lık bir ağırlığın tur başına 0.3 saniye civarına denk geldiğini söylemek gerekiyor. Bu nedenle performansı etkileyen faktörlerden birisi olacak.

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