Formula 1, motor eşitlemesine gitmeyi değerlendiriyor

Üst düzey kaynaklar, motor eşitlemesi konusunun önümüzdeki hafta yapılacak F1 Komisyonu toplantısında görüşüleceğini bildirmekte.

Bu konunun ortaya çıkmasının sebebi Alpine, nitekim FIA'nın son analizlerine göre Renault motoru rakiplerine göre epey zayıf kalmakta.

Son bilgiler, farklı güç ünitelerinin performansına ilişkin analizlerin ardından Renault motorunun 20 ila 33 beygir geride kaldığı yönünde.

Konuyla ilgili henüz ne Renault cephesinden, ne de FIA cephesinden yorum yok.

Yeni kurallarla birlikte takımlar arasındaki fark epey azaldı, ancak bu denli bir beygir eksikliği Alpine'i geri itmeye yetiyor.

Bu durum Renault için özellikle sinir bozucu, nitekim hiçbir üretici motorların dondurulmasından ötürü güncelleme getiremiyor.

FIA teknik düzenlemeleri 2025 sezonuna kadar yalnızca "dayanıklılık, güvenlik veya maliyet tasarrufu amacıyla" güncelleme yapılabileceğini açıkça belirtmekte.

Bununla birlikte, FIA'nın farkların açıldığına dair kanıtlar olduğunu düşünmesiyle, durumu dengelemeye yardımcı olmak için potansiyel önlemlere başvurması için gerekçeler bulunmaktadır.

Motor eşitlemesi F1'de daha önce de uygulanmış, 2007'de V8 döneminde bazı üreticilerin dayanıklılık değişikliklerini kendi performanslarını arttırmak için kullanıp avantaj elde etmelerinin ardından farkların azaltılması hedeflenmişti.

F1 Komisyonu toplantısında motor eşitlemesi konusunun ele alınması gerektiği kabul edilirse, bunun nasıl başarılacağı tam olarak belli değil.

Renault power unit detail Photo by: Renault

2009 yılında, FIA tarafından potansiyel motor eşitsizliğini incelemek üzere resmi bir soruşturma başlatıldığında, yönetim organı o zaman işleri eşitlemek için yapılacak herhangi bir hamlenin en üst güç ünitelerinin performansını geri çekmeye dayanacağını söyledi.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin o yılın Eylül ayında düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, "F1'de kullanılan motorların performansları arasında bir fark olduğu yönündeki iddiaların ardından Dünya Motor Sporları Konseyi, böyle bir durumun söz konusu olması ve takımların bu performans farkını ortadan kaldırmak istemeleri halinde, daha güçlü motorların performansını düşürerek bunu yapmalarına izin verilebileceğine karar vermiştir."

"Ancak, hiçbir motor yükseltmesine izin verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Sonunda, diğer üreticilerin performansının nasıl arttırılacağı konusunda anlaşmaya varılamadı ve konu kapanmış oldu.

Son yıllarda Mercedes'in önde olduğu ya da Renault'nun geride kaldığı dönemlerde motor eşitlemesi çağrılarında bulunulmuş, ancak FIA'dan yanıt gelmemişti.