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Formula 1 / Son dakika

Formula 1 takım personeli Mart sonuna kadar karantinada tutulacak!

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Formula 1 takım personeli Mart sonuna kadar karantinada tutulacak!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: İnci Beğen , Editör
13 Mar 2020 16:20

Önümüzdeki günlerde Melbourne'den Avrupa'ya dönen tüm Formula 1 personeli, Mart sonuna kadar karantinaya alınacaklar. Ayrıca bazı takımlar fabrikalarını kapatıyorlar.

Avustralya Grand Prix'si, ilk antrenman seansı başlamadan oldukça kısa bir süre önce iptal edilmişti.

Bunun en temel nedeni bir McLaren çalışanının Coronavirüs testinin pozitif çıkması ve İngiliz ekibin yarıştan çekilme kararıydı.

İptal kararının açıklanmasından hemen sonra takımlar toparlanmaya ve eşyaları paketlemeye başladılar.

Ancak Auto Motor und Sport şaşırtıcı bir bilgiye ulaştı.

Tüm takım personeli önümüzdeki günlerde en azından 29 Mart'a kadar kend evlerinde karantina altında tutulacaklar.

İsviçre merkezli Alfa Romeo'nun takım yöneticisi Beat Zehnder ise Mart sonuna kadar faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

"30 Mart'a kadar tekrar çalışmayacağız."

Takımın o zamana kadar ne yapacağı sorulduğunda, Zehnder “Açıkçası yaklaşık 25 eski aracımız var. Onları yeni duruma geri getirebiliriz. Bir süredir C12'nin (Sauber'ın ilk F1 otomobili) yeniden inşası üzerinde çalışıyorduk." yanıtını verdi.

Tekrar ne zaman yarış yapılacağı konusunda çok fazla belirsizlik bulunuyor.

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Editör Mike Mulder

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