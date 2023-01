Formula 1 takım arkadaşlarının, en iyi arkadaş olması gerekiyor mu?

2023'te 10 takımdan sadece dördünde - Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Red Bull - pilot kadrosunda bir değişiklik olmayacak. Bu, geride kalan 6 takımda, yeni ortama alışması ve öğrenme sürecinden geçmesi gereken pilotların olacağı manasına geliyor.

Takım değiştiren pilotlar, yeni takımlarındaki dinamiklere alışmak zorunda kalacaklar. F1'de takım arkadaşları arasındaki ilişki çoğu zaman ön plandadır. Özellikle bir şeyler yanlış gittiğinde, takım arkadaşları arasındaki ilişki sorgulanır. Geçen sene Brezilya GP'de Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez arasında yaşananlar, son dönemdeki en büyük patlamalardan birisiydi ancak Red Bull, ikili arasındaki ilişkiyi toparladı. Bu iki isimi iki sene daha takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

2023'teki yeni kadrolara baktığımızda özellikle Alpine'deki Pierre Gasly ve Esteban Ocon, Haas'taki Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen ikilileri dikkat çekiyorlar.

Modern F1'inin drama arzusu, karanlık bir geçmişe sahip bu tür dinamiklerden beslenebilir, ki Drive to Survive çoğu zaman bu tür dramatik olaylardan beslenir. Peki F1'deki tüm takım arkadaşlarının iyi arkadaş olmasını beklemek gerçekçi değil mi?

Böyle bir şeyin mümkün olmadığı söylenemez. Geçmişte pek çok yakın takım arkadaşı ortaklığı oldu, son yıllardaki en güçlü örnek McLaren'de Lando Norris ve Carlos Sainz ile geldi. Takım pist üstünde yükselirken, ikili McLaren'a bir tazelik ve eğlence duygusu getirmişti. Bu ilişkinin üzerine sosyal medyada 'Carlando' ifadesi dahi oluştu.

Sainz'ın Ferrari ile anlaşmasının ardından onun McLaren'daki yerini Daniel Ricciardo alırken, benzer bir ilişkinin olması bekleniyordu. Ancak pek öyle olmadı. Norris ve Ricciardo arasında bir sürtüşme yoktu ancak yine de eski tarz bir ilişki olmadı.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, yakın zamanda GQ ile yaptığı bir röportajda bu konuya şu sözleriyle değindi: "Carlos ve ben son derece iyi anlaşıyoruz. Bir nevi onunla büyüdüm. Daniel'la da oldukça iyi anlaştık. O ve ben mükemmel rakiplerdik: Birbirimize yenilmekten, başkasına yenilmiş kadar nefret ediyorduk. Pist dışında birbirimize büyük saygı duyduk."

"Onu ayrı tutuyorum. Pist üstünde olmam gereken en büyük rakip olabilirim ama aynı zamanda diğer insanlara saygı duyabilir ve onlarla iyi arkadaş olabilirim."

Bu ikiliği anlamak zor olabilir ancak bu F1 pilotlarının sahip olduğu rekabetçi zihinlere dair bir içgörüdür. Pist üstünde rekabet ederken olayın sıcağında yaşadıkları şeyleri, dışarıda yaşadıklarından ayrı tutabilirler.

Ocon ve Gasly, önceki gerilimler göz önüne alındığında Drive to Survive'dan özel ilgi alacaklarını biliyorlar. Ancak her ikisi de, birçok ay öncesinden gelen sürtüşmenin kaynağını çoktan geride bıraktıklarından emin. Alpine, Fernando Alonso'nun yerine Gasly'yi geçirme kararı aldığında bununla ilgilenmedi. Takımın tek istediği iyi bir pilot kadrosuna sahip olmaktı. Gasly ve Ocon, eski konulara geri dönmeye devam etmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu kabul ettiler.

Geçen sezonun sonunda Motorsport.com'a verdiği bir röportajda Gasly, "En iyi arkadaş değiliz ama anlaşıyoruz. Bazı etkinliklere katıldık, birbirimizle konuştuk ve padoğa baktığımda, diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkinin, kesinlikle bizden daha kötü [bazıları] olduğunu düşünüyorum."

"Ben ve Esteban hakkında konuşmak istiyorsan, muhtemelen padoktaki adamların %60'ı arasındaki ilişkiden bahsedebilirsin." demişti.

Gasly ve Ocon sezon arasında da birlikte vakit geçiriyorlar. Bu ikili, geçen hafta Paris'teki NBA etkinliğini izlemek için Charles Leclerc'e katıldılar. Karting döneminde yakın olan üçlü, yeniden bir aradaydı. Boş zamanlarında bile birlikte takılmak cesaret verici bir işarettir ve belki de dramayı canlandırmak isteyen kıyamet günü tüccarlarından bazılarını hayal kırıklığına uğratacaktır. Ama yine de pist üstündeki ilk yakınlaşma yaşandığında - ki onlar da tüm takım arkadaşları gibi bunu yaşayacaktır - o zaman tarihin eşeleneceğinden ve bunun ilişkinin gerçek doğasının bir işareti olarak gösterileceğinden emin olabilirsiniz.

Aynı şey, Haas'ta Magnussen ve Hulkenberg için de geçerli olacak. Bu ikili arasındaki anlaşmazlığın kaynağı, 2017 Macaristan Grand Prix'sinde Magnussen tarafından söylenen ve F1'deki en ünlü sloganlardan biri haline gelen ifadeden geliyor. Magnussen'in o hafta sonu basın toplantısında söylediği sözün ardından ikili birkaç sene boyunca konuşmadı ve bu ikili, 2020 ve 2021'de birlikte yarışmadı. İkili arasındaki buzlar, geçen sene Bahreyn'de her ikisinin de sürpriz bir şekilde yarışmasıyla kırıldı. Magnussen, Haas'tan gönderilen Nikita Mazepin'in yerine son anda takıma dahil edilirken, Hulkenberg de Sebastian Vettel'in yerine yedek olarak yarışmıştı. O hafta sonunda iki pilot da oldukça keyifliydi ve Hulkenberg, Magnussen'e doğru gidip "S*ck my balls, honey!" diyerek rövanşı aldı. İkisi de gülerken aralarında bir kan davası olmadığı açıktı.

Magnussen, "En iyi arkadaş olmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani belki en iyi arkadaş oluruz, kim bilir! Ancak pistten uzakta bir şeyler yapma baskısı yok. Ona bir sürücü olarak saygı duyuyorum ve bence önemli olan tek şey bu."

"Artık onu şahsen tanıyacağım. Ona hiçbir zaman gerçekten yakın olmadım ya da onu şahsen tanımadım. Ama bu kısım gerçekten önemli değil. Pistte ve pist dışında takım arkadaşları olarak birlikte iyi çalışacağımızdan eminim." dedi.

En son 2019'da pist üstünde yarıştıklarından bu yana hem Magnussen hem de Hulkenberg için çok şey değişti. İkisi de baba oldular - en iyi çocuk bezi markalarını tartışmakla ilgili aynı şakayı yaptılar - ve ayrıca F1'de son kez yarıştıklarını düşündüler. Haas takım patronu Gunther Steiner, verdiği aranın ardından Magnussen'in artık daha olgun olduğunu söylemişti. Aynı şey Hulkenberg için de geçerli olabilir.

Bu yıl, bu takım arkadaşı ilişkileri, özellikle Netflix ve "F1 Twitter" dünyasında herhangi bir drama aranırken yakından takip edilecek. Ancak bir takım arkadaşı eşleşmesinin Norris ve Sainz'in kimyasından yoksun olması, onun kötü olduğu anlamına gelmez. Takımların umursadığı tek şey, işin yapılması ve pist üstünde ilerlemek olur.

Çünkü nihayetinde, önemli olan tek şey budur. Pilotlar yakınsa, bu o takım için mutluluk getiren bir bonus olur. Ancak, gerçek olmayan bir şeyi ortaya koymanın sadece gerilim ortaya çıkaracağını, bunun da işleri daha da kötüye götüreceğini bildiklerinden, takımlar pilotlarını var olmayan arkadaşlıklar kurmaya zorlamayacaklar.

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3rd position, after the sprint race

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images