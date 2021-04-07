Formula 1, sprint yarışını ilk kez Silverstone'da denemeye hazırlanıyor

Formula 1, yarış hafta sonlarını daha heyecanlı hale getirebilmek adına hafta sonu formatında değişikliğe gitmeyi düşünüyor.

Buna göre sprint yarışı, gelecekte daha fazla yarışta kullanılmadan önce, bu yıl üç yarışta denenecek.

Takımlar henüz nihai kararlarını vermediler ancak genel anlamda bir prensip anlaşmasına vardılar. Şimdi, işin finansal tarafı konuşuluyor ve sprint yarışının getireceği ekstra maliyetin nasıl karşılanacağı tartışılıyor.

Stefano Domenicali, yaptığı son açıklamada büyük bir sürpriz olmadığı takdirde yeni sprint yarışı formatını Silverstone'da deneyeceklerini dile getirdi.

F1 CEO'su, Radio Anch'io'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda sprint yarışlarının son ayrıntılarını tartışıyoruz. Hedefimiz Imola'ya kadar sonuçlandırmak."

"Hafta sonunun dinamik olmasını istiyorum. Cuma günü bir saatlik bir antrenman seansı, sıralama turları, ve sonucu ana yarışın başlangıç ​​gridini belirleyecek bir sprint yarışı."

"Önümüzdeki günlerde çok fazla olmayan tüm bu detayları açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Başarılı olursa, gelecek yıl için nasıl organize olacağımıza bakacağız.

"Silverstone'da yeni hafta sonu formatını test edeceğimizi teyit edebilirim, amacım bu ve eğer test başarılı olursa, onu gelecek yıl nasıl kullanacağımıza karar vereceğiz." dedi.

Domenicali, bu yıl 23 yarışlık takvimi korumak istediklerini ve yarışların takvimden düşmesi halinde, alternatiflerinin hazır olduğunu dile getirdi.

"Mevcut durum geçen yıldan bile karmaşık. Bu yılki hedefimiz 23 yarışın tamamının gerçekleşmesini sağlamak, ki organizatörler de bunu istiyor." "Şu noktada her ülkenin COVID-19 ile ilgili durum farklı, bu yüzden bizim için geçen yıla göre daha zor. İhtiyacımız olan garantileri, belirli bir tarihten önce alamazsak, uygulamaya koyacağımız alternatif planlarımız var." "Hedef 23 yarışlık bir takvime sahip olmak."