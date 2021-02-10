Formula 1, sprint yarışına da puan vermeyi planlıyor

FIA, sprint yarışı fikrini ilk kez 2015 yılında Cenevre'de düzenlenen bir toplantıda görüşmüştü. O dönem buna destek verenler olsa da karşı çıkan bir grup da vardı. Yarış Direktörü Charlie Whiting olası sorunları çözmek için görevlendirilmişti.

Ancak bu fikir hiçbir zaman teorik olarak gerçekleştirilemedi. Geçen yıl yeniden gündeme gelen sprint yarışı fikri ters gridli sistemden ötürü Mercedes tarafından reddedildi.

Şimdi ters grid fikrinin rafa kaldırılmasıyla beraber, sprint yarışının denenmesinin önünde neredeyse hiç engel kalmamış gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'un haberine göre hafta sonu formatı yeni sistemle beraber tamamen değişecek ve sprint yarışında da puan verilecek.

Takımlar tarafından yarın görüşülecek formata göre yarış hafta sonları, Cuma sabahı bir saatlik antrenman seansıyla başlayacak ve bundan iki saat sonra sprint yarışının gridini belirleyecek her zamanki sıralama turları gerçekleştirilecek.

Takımların elindeki bu kısa hazırlık süresi, sprint yarışının girdinde bazı sürprizlere yol açabilir.

100 kilometrelik sprint yarışının cumartesi öğleden sonra yapılması planlanıyor. F1, sprint yarışına normal yarışın üçte biri oranında puan vermeyi hedefliyor.

Bu, sadece ilk altıya girenin puan alacağı 9-6-4-3-2-1'lik bir puan dizilimi görebileceğimiz anlamına gelebilir. Bu da sürücüleri pozisyonlar için savaşmaya teşvik edecek.

Geçişleri arttırmak için cumartesi günü fazladan bir DRS bölgesine izin verilmesi de mümkün.

Sprint yarışının sonucu da pazar günkü yarışın gridini oluşturacak.

F1 yönetimi, şimdilik bu üç yarışı Montreal, Monza ve Interlagos'ta yapmayı planlasa da simülasyonlardan gelen verilere göre pistlerde değişiklik yapılabilir.