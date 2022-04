Formula 1, Sprint yarışı sayısını neden arttırmak istiyor?

Bu sezon normalde 6 yarış hafta sonunda Sprint formatının uygulanması planlanıyordu ancak bütçe sınırında takımlara olacak finansal etkisi nedeniyle anlaşmaya varılamadı.

Bunun sonucunda 2021'deki gibi sadece 3 yarış hafta sonunda Sprint formatının uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı ve bunlardan ilki Emilia Romagna GP'de gerçekleştirildi. Bundan sonrakiler Avusturya ve Brezilya'da olacak. Bahreyn, Kanada ve Hollanda'da bu formatın uygulanması planları ise düşürüldü.

Ancak 2023'te 6 yarış hafta sonunda Sprint uygulanması yönünde hedef var ve F1'in patronları Stefano Domenicali ile Ross Brawn bugünkü toplantıda bunun için zorlayacaklar.

Bu seferki zamanlama iyi gibi görünüyor çünkü geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Sprint formatı oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Cuma günkü yağmur, sıralamalarda bazı pilotların normalde olabileceklerinden geride, bazılarının ise daha ileride olmasını sağladı.

Sprint yarışının startında ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc liderliği ele geçirse de pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, lastiğini daha iyi idare etmesi sayesinde son turlarda geçerek yarışı kazanmayı başardı. Sprint yarışının başındaki Zhou Guanyu'nun kazası nedeniyle güvenlik aracı yarışa dahil olmasaydı, Sprint yarışının sonu lastiklerin bitmesi nedeniyle daha da heyecanlı olabilirdi.

Diğer taraftan Sergio Perez yedincilikten üçüncülüğe yükselirken Carlos Sainz onunculuktan dördüncülüğe yükseldi. Kevin Magnussen ise orta lastik stratejisinin işe yaramamasının ardından dördüncü sıradan sekizinciliğe geriledi.

Kimileri normal şartlarda Perez ve Sainz'ın ana yarışa gerilerden başlayabileceğini savunurken, diğer taraftan en hızlı 4 pilotun ilk sıralardan başlamasının iyi bir yarış sunabileceğini savunabilir.

Brawn, Imola'daki Sprint hafta sonunun ilerleyişinden memnun kaldıklarını dile getirdi. Brawn, bu formatı en çok destekleyenlerden olmaya devam ediyor. Bu süreçte eski taraftarlar küstürülmeden yeni taraftarlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Her zaman F1'e yeni taraftarlar çekme hedefimiz oldu. Ve bunu başarıyoruz. Daha genç demografiye ulaştığımızı düşünüyorum. F1'in yaşlı beyaz adamların sporu haline gelmesinden endişemiz vardı."

"Sen ve ben yıllardır bu işin içindeyiz ama yeni insanları nasıl içeri alacağız, nasıl yeni taraftarlar kazanacağız, her türden profilden taraftarları spora nasıl dahil edeceğiz?"

"Ve ilk aşamadan itibaren F1'in lokma büyüklüğünde parçalarının bile popüler olacağını gördük. Bunu sosyal medyada, yayın hizmetlerinde ve YouTube derlemelerinde kanıtladık. Bu tarafı başardık."

"Ama aynı zamanda stratejinin olmadığı ancak çok fazla aksiyonun olduğu yarım saatlik bir yarışın, oldukça çekici olabileceğini düşündük. Bu yüzden taraftarların 'Şu 13. turda pit stopunu yaptı, şu 17. turunda yaptı, şu daha iyi lastiklere sahip' gibi düşünmesi gerekmiyor."

"Bu konu (stratejiler), F1'e gerçekten ilgi duyan insanlar için harika. Bunu bozmak istemiyoruz. Ancak stratejisi olmayan kısa bir yarışta - lastik aşınması ortaya çıkıyor ancak bence herkes bu lastiklerin yıprandığını anlıyor."

"Yani yaratmak istediğimiz buydu ve bunu yapma yolundayız. Sonunun nereye varacağını kim bilebilir?" dedi.

Brawn başından beri bunun sadece Cumartesi günkü Sprint yarışıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda cuma günlerinin de daha heyecan verici olacağını savunuyor.

Brawn, "Bu formatın yaptığı diğer şey, bize tam bir hafta sonu vermesidir. Bir organizatör için bu harika. Yani, tribünlerin koltuklarını doldurmak, insanların televizyonu daha sık izlemesini sağlamak organizatörler için olumlu şeyler."

"Ve bazı takımlar neden cumartesi sabah sürüş yaptığımızı sordular. Burada gördük, bu karar hava açısından önemliydi. Ayrıca taraftarlar da piste çıkan araçlar görmek istiyorlar. Cumartesi tek bir etkinlik olamaz. Taraftarların araçların piste çıktığını görmek istediğini düşünüyorum."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

"Bir saatlik antrenman yeterli. O seansta kimse hızlı tur için zorlamaz. Dün gördüğümüz gibi, 2. antrenman seansındaki sonuçların Sprint yarışıyla alakası yoktu." dedi.

Geçen sene yaşanan tartışmalardan birisi, yani pole pozisyonunu kazanan ismin kim olduğu tartışması bu kış çözüldü. Buna göre cuma günkü sıralamalarda en hızlı dereceyi elde eden pilot, pole pozisyonu unvanını kazanan isim olacak ancak diğer taraftan Sprint yarışı pazar günkü ana yarışın sıralamasını belirleyecek. Imola'da hepsini Verstappen kazandığı için bu konuda pek fark olmadı.

Ancak bu seneki en büyük değişiklik puan dağılımı oldu. Geçen sene Sprint'i ilk 3 sırada bitirene 3-2-1 şeklinde puan verilirken bu sene ilk 8 sırada bitirene sırasıyla 8-7-6-5-4-3-2-1 şeklinde puan veriliyor. Yani orta grupta puan mücadelesi oluyor.

Bunun dışında Sprint yarışlarında toplam maksimum 24 puan kazanma şansı var. Gelecek sene Sprint sayısı artarsa bu sayı iki katına çıkacak.

Brawn, "İlk hedefimiz takımları 6 yarış konusunda ikna etmeye çalışmak olacak. Altı yarış, mini sprint ödülü vermeyi gerektirebilecek kadar ciddi sayı. Bir şampiyona demiyorum çünkü bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum ancak mini sprint ödülü, sprint şampiyonu gibi bir şey olabilir."

"Bunların dışında yeterli sayıda olursa sprint için ticari bir partner bulabiliriz."

"Doğru pistleri seçmeliyiz. Size karşı çok dürüst olacağım. Monako'da sprint yarışı olmayacak. Ancak organizatörlere gidip bundan yararlanmak isteyip istemediklerini, insanlara satmak isteyip istemediklerini sorabiliriz."

"Bunun çok güçlü bir eklenti olduğunu düşünüyorum. Ancak çok dikkatli olmalı ve ana etkinliği batırmamalıyız. Bunu yapacağımızı düşünmüyorum. Şu ana kadarki kanıtlardan bunu söyleyebilirim. Bugünkü yarışın (Emilia Romagna GP), dün yaptığımız şeyden olumsuz etkilendiğini ya da bozulduğunu düşünmüyorum." dedi.

Daha önceden de söylediğimiz gibi 2022'de altı sprint yarışı yapma planları, finansal anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Kurallara göre sprint yarışı başına takımlara 150.000 dolar harcama yapması yönünde izin veriliyor. Yani takımlar 3 yarış için 450 bin dolar harcama yapabilecekler.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, on the Sprint Race podium with Jean Alesi

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images