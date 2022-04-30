Formula 1, sıralama formatında değişikliğe mi gidiyor?

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Cumartesi günü gerçekleştirilen, elemeye dayalı ve üç bölümden oluşan sıralama turu formatı 2006'dan bu yana kesintisiz uygulanmaya devam ediyor.

İlk bölümde 20 pilotun tamamı piste çıkarken en iyi zamanı yapan 15 pilot ikinci bölüme katılmaya hak kazanıyor. İkinci bölümde en iyi zamanı yapan 10 pilot üçüncü bölüme katılmaya hak kazanıyor. Üçüncü bölümde ise -uygulanacak cezalar öncesi- nihai grid dizilimi ve pole pozisyonunun sahibi belli oluyor.

Ancak, The Race'in haberine göre, F1 2023 sezonunda sıralama formatında birtakım değişiklikler yapmayı, bu değişiklikleri 2023'te iki hafta sonunda test etmeyi planlıyor.

Değişikliklerin ardından pilotlar ilk bölümde sert, ikinci bölümde orta, üçüncü bölümde ise yumuşak hamur kullanmak zorunda kalacaklar. Fakat, resmi olarak seansın ıslak geçeceği ilan edilirse, tüm lastikleri kullanmak serbest olacak.

Bugüne kadar sıralama formatını değiştirmeye yönelik birkaç ufak deneme gerçekleşti. Son deneme, 2016 sezonunun başlangıcında uygulanan ve 90 saniyede bir en yavaş pilotun elendiği formattı.

Özellikle izleyicilerden yoğun tepki alan formatın ömrü yalnızca iki yarış sürmüştü.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Değişikliklerin ardından, takımlar seanslar sırasında kendi tercih ettikleri hamurları kullanamayacaklar. Ayrıca son bölüme yumuşak lastik saklanmasına da gerek kalmayacak.

Edinilen bilgilere göre F1, hafta sonu boyunca kullanılan lastik sayısını azaltmayı amaçlıyor. Takımlar şu anda hafta sonu boyunca 13 set yumuşak lastik kullanabiliyor, amaç bu sayıyı 11'e indirmek.

Bununla birlikte, her pilot için bireysel lastik dağılımı da değişecek. Pilotlar, bir set fazla sert lastiğe ve bir sert fazla orta lastiğe sahip olacaklar.

Islak zemin lastiklerinin dağılımında ise herhangi bir değişiklik yok. Dört set geçiş lastiği ve üç set yağmur lastiği kullanımına devam edilecek.

FIA, henüz bu haberlere yönelik resmi bir açıklamada bulunmadı.