Formula 1, Singapur'un yerine Austin'de çifte yarış mı yapacak?

2021 Formula 1 takviminde, 16 Eylül'de yapılacak Rusya Grand Prix'sine kadar herhangi bir sürpriz yer almayacak. Sochi'den sonra Singapur yarışı planlanmıştı ancak yarış iptal edildi ve Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre bu durum, 10 Ekim'deki Suzuka yarışını da riske attı.

Liberty Media, Japonya'nın sonbahardaki durumuna bağlı olarak alternatif bir plan üzerinde çalışıyor.

Formula 1, Singapur Grand Prix'sinin yerine 24 Ekim'de Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Austin'de ikinci bir yarış düzenleme olasılığını düşünüyor.

İkinci yarışın bir önceki hafta sonu mu yoksa bir sonraki hafta sonu mu için hazırlandığı belli değil. Çünkü 31 Ekim'de Meksika GP'nin yapılması planlanıyor ve 7 Kasım için de Brezilya'da yarış düzenleme planı var. İlk izlenimler, bu iki yarışın durumunun pek de olumlu olmadığını ortaya koyuyor.

Mevcut senaryoda Japonya, Meksika, Brezilya ve Avustralya takvimden düşse bile 21 Grand Prix'yi içeren bir takvim planlanıyor.

Eğer Suzuka yarışı takvimden düşerse F1, 10 Ekim tarihi için bir Avrupa yarışı düzenlemeyi gözden geçiriyor. Böyle durumlarda İstanbul, her zaman takvime girebilecek yarışlar listesinin tepesinde yer alıyor.

Sonrasında F1'in Austin'de çifte yarış yapması ve ardından Orta Doğu'ya giderek Sakhir'deki kısa pist düzeninde bir yarış yapması oldukça muhtemel. Bu yarışın tarihi de 21 Kasım olabilir.

Sonrasında F1 planlandığı gibi 5 ve 12 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarını yaparak sezonu noktalayabilir.

Böyle bir durumda takvimde 21 Grand Prix olacak.