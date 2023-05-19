Formula 1, sel felaketi için 1 milyon Euro bağışta bulundu!

Mayıs ayından bu yana İtalya'nın kuzeyini etkileyen yağışlar, Salı sabahı itibariyle ciddi bir sel felaketine dönüşmüş vaziyette; şu ana kadar 13 kişi vefat etti, 20.000 kişiyse evsiz kaldı.

Imola padokunun metrelerce yakınından geçen Santerno da dahil olmak üzere toplam 23 nehir, bu hafta başında bölgedeki şiddetli yağmurun ardından taştı.

Çarşamba sabahı yetkililerle acil durum toplantısı düzenleyen F1 yönetimi, öğlen saatlerinde yarışı iptal etme kararı aldı. Takımlar şu anda tüm felakete rağmen toparlanmaya ve hızlıca Monako'ya gitmeye hazırlanıyor.

F1'in yanı sıra 10 takımın ve Imola pist yönetiminin de etkinlikte servis etmek üzere getirdikleri yiyecekleri selden etkilenenler için kurulan gıda bankalarına bağışladıkları anlaşılmaktadır.

Rainy morning at the paddock Photo by: Erik Junius

Selin etkilediği Imola'nın yerlilerinden olan F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Tarihinin en üzücü anlarından bazılarını yaşayan Emilia Romagna'nın muhteşem topraklarında doğdum ve büyüdüm."

"Bölgede yaşayanların karşı karşıya olduğu durum korkunç, ancak İtalya'nın dört bir yanında olduğu gibi bölge halkının da direnç ve tutkusunun bu krizin üstesinden geleceğini biliyorum."

"Bu zor zamanda onları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, işte bu nedenle

yardım çabalarına destek olmak için bağışta bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağışta bulunan tek taraf Formula 1 değil, Ferrari de Emilia-Romagna Bölgesi Bölgesel Güvenlik ve Sivil Koruma Ajansı'na 1 milyon Euro bağışta bulunmuş vaziyette.