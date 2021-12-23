Formula 1 şampiyonu Verstappen, Yılın Sporcusu seçildi

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu yıl gerçekleştirilen Formula 1 sezonunda harika bir performans ortaya koymuş ve şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Genç pilot, şampiyonluğa giden yolda 10 galibiyet, 10 pole pozisyonu ve 18 podyum alırken, hemen hemen tüm istatistiklerde Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.

Gösterdiği bu performansın ardından Verstappen, Hollanda'da Yılın Sporcusu seçildi. Verstappen, zaten şampiyon olmadan önce adaylar arasında gösteriliyordu.

Bu ödülün gerçekleştiği tören , geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmamıştı. Bu yüzden 2020-2021 performansları baz alındı.

Verstappen böylelikle kariyerinde ikinci kez Yılın Sporcusu ödülünü kazanmış oldu. Genç sürücünün bu ödülü kazandığı ilk yıl 2016 yılıydı.

Yılın Sporcusu Ödülü için diğer iki aday, bisiklet sporcuları Niek Kimmann ve Harrie Lavreysen'di. Kimmann Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almıştı. BMX sürücüsü bunu, bir antrenman sırasında bir yetkiliyle çarpıştıktan sonra dizinde oluşan kırığa rağmen yaptı.