Formula 1, salı günü yeni araçlar hakkında görüşme yapmayı planlıyor

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Formula 1'de yeni araçlar geçtiğimiz ay ortaya çıktı ve ilk pist üstü testleri geçen ay Barselona'da yapılırken, geçtiğimiz günlerde son sezon öncesi testi gerçekleşti.

Böylelikle takımlar, büyük oranda yeni araçlarında kullanacakları yenilikleri test etmiş oldular. Şimdi Formula 1 ve takımlar arasında, yeni araçlarda görülen yeniliklerle alakalı toplantı yapılacak.

Takımların bulduğu çözümlerin yeni kuralların ruhuyla uyumlu olup olmadığının tartışılacağı bu toplantı, salı günü gerçekleştirilecek.

The-Race'e göre gündemdeki konulardan birisi Mercedes'in yeni ayna tasarımı olacak. Alman üretici, ikinci teste farklı bir ayna tasarımı getirmişti ve bu aynanın montaj şekli, büyük tartışmalara sebep oldu.

Ferrari başta olmak üzere bazı takımlar, aynanın aerodinamik amaçla kullanılmasından memnun değiller.

F1takımları geçmişte aynayı pek çok kez bir tür aerodinamik unsur olarak kullanmaya çalıştılar fakat FIA bu konuya bazı kısıtlamalar getirdi.

Kurallara göre aynanın asıl amacıyla kullanılması gerekiyor ve aerodinamik etki ikincil işlev olmalı. Ferrari de Mercedes'in kuralların ötesine geçtiğine inanıyor. Fakat görünüşe bakılırsa Mercedes, bu tasarımı geliştirirken FIA ile görüştü ve onay aldı. Bu açıdan aynanın yasaklanma ihtimali düşük görünüyor.

Şimdi FIA, Mercedes'in tasarımını takımların geri kalanıyla tartışacak.

Ayrıca bu toplantıda gündemdeki diğer konular da görüşülecek.

Fakat Nikolas Tombaziz, "Genel olarak yönetmeliklerin amaçlarına aykırı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir durum olmadığını söyleyebilirim." diyor.

Mercedes W13 mirror Fotoğraf: Giorgio Piola