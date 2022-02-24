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Formula 1, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları yakından takip ediyor

Formula 1 Yönetimi, Eylül ayında Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması planlanan Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin yakından takip edildiğini açıkladı.

Formula 1, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları yakından takip ediyor
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Aylardır süren gerilimin ardından Rusya, bu sabah itibariyle Ukrayna'ya karşı fiili harekete geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in "kanlı bir yol" tercih ettiğini ve gereken karşılığın verileceğini söylemişti.

Bölgede yaşanan askeri gerilim, bu ülkelerde yapılacak sportif faaliyetlerin geleceğinin de sorgulanmasına neden oldu. Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin 25 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Bu sabah yapmış olduğu açıklamada F1, "Formula 1, diğer birçok olayda olduğu gibi akıcı gelişmeleri yakından izliyor ve şu anda Eylül ayında yapılması planlanan yarış hakkında başka bir yorumda bulunmuyor."

"Durumu çok yakından izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Bu kriz nedeniyle UEFA'nın Haziran ayında St Petersburg'de gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi finalini iptal etmesi yönünde çağrılar geliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçı ise şimdiden ertelendi.

Formula 1'de şu anda tek bir Rus pilot - Nikita Mazepin - bulunuyor. Mazepin, politikaya bakmadığını sadece sporla ilgilendiğini söyledi.

Haas pilotu, "Ben her zaman politikasız bir spor taraftarı oldum."

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Şu anda Barselona'dayım. Yeni aracı kullanmanın, yeni aracın gelişimine katkıda bulunmanın ne kadar heyecan verici olduğunu anlatamam. Bir senedir resimlerini görürken şimdi aracın fiziksel olarak burada olmasının ne kadar harika olduğunu size anlatamam."

"Bu yüzden Barselona'da olduğum için çok mutluyum ve umarım bu üç günlük deneyim daha da artar çünkü bu, güzel bir deneyim." dedi.

Bu sene Soçi'de gerçekleştirilecek Formula 1 yarışının son Rusya GP olması, gelecek seneden itibaren St Petersburg'de hazırlanan pistte yarışların yapılması planlanıyordu.

Rusya'da yaşanan gelişmelerin ardından Formula 1'in internet sitesinde Türkiye GP biletlerinin satışa çıkacağı yönünde bir sayfanın olması heyecan verici anlara sahne oldu ancak Formula 1'den aldığımız bilgilere göre bu internet sitesindeki bir hatadan kaynaklandı ve ardından o sayfa yayından kaldırıldı.

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