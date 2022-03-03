Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık? Sonraki / Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"
Formula 1 Haberler

Resmi: Formula 1, Rusya ile olan anlaşmasını tamamen feshetti

Formula 1, 2022 Rusya Grand Prix'sini iptal etmesinin ardından mevcut kontratın tamamen feshedildiğini doğruladı.

Resmi: Formula 1, Rusya ile olan anlaşmasını tamamen feshetti
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Rus Grand Prix'sinin organizatörü Rosgonki, son iptal açıklamalarına rağmen mevcut kontratın sadece askıya alındığını söylüyordu.

Ancak FIA, salı günü 2022 yarışını resmen iptal etti ve Formula 1 de Rusya Grand Prix'si için yapılan kontratı feshetti.

Açıklamada, "Formula 1, Rusya Grand Prix'si organizatörü ile olan sözleşmesini feshettiğini doğrulayabilir. Gelecekte Rusya'da herhangi bir yarış düzenlenmeyecek." denildi.

Bu, F1'in 2023'te planladığı gibi Sochi'de St Petersburg'a geçiş yapmayacağı anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında Rusya, 2023-25 arasında Igora Drive pistinde yarış düzenleyecekti.

Sözleşmenin feshedilmesi kararının, F1 yöneticileri ve takım patronları arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı anlaşılıyor.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından her alan yaptırımlarla karşılaştı ve bu durum motor sporları dünyasına da yansıdı.

FIA, Rus sürücülerin tarafsız bayrakla yarışmasına izin verse de, Britanya hiçbir Rus sürücünün ülkelerinde düzenlenen bir yarışta yer alamayacağını duyurmuştu.

Gelecek yıl Formula 1 takvimine Katar da dahil olacak ve bundan ötürü 23 yarışlık takvim korunmuş olacak.

paylaşım
yorumlar
Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Önceki haber

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Sonraki haber

Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"

Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Formula 1

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?

Resmi: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da! Bahrain Mart Testi
Formula 1

Resmi: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da!

Ferrari, Kaspersky ile yollarını ayırmayı düşünmüyor
Formula 1

Ferrari, Kaspersky ile yollarını ayırmayı düşünmüyor

Son Haberler

Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"
Formula 1 Formula 1

Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"

Resmi: Formula 1, Rusya ile olan anlaşmasını tamamen feshetti
Formula 1 Formula 1

Resmi: Formula 1, Rusya ile olan anlaşmasını tamamen feshetti

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?
Formula 1 Formula 1

Kontrat süreleri: Hangi pilotun anlaşması kaç yıllık?

Resmi: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.