Resmi: Formula 1, Rusya ile olan anlaşmasını tamamen feshetti

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Rus Grand Prix'sinin organizatörü Rosgonki, son iptal açıklamalarına rağmen mevcut kontratın sadece askıya alındığını söylüyordu.

Ancak FIA, salı günü 2022 yarışını resmen iptal etti ve Formula 1 de Rusya Grand Prix'si için yapılan kontratı feshetti.

Açıklamada, "Formula 1, Rusya Grand Prix'si organizatörü ile olan sözleşmesini feshettiğini doğrulayabilir. Gelecekte Rusya'da herhangi bir yarış düzenlenmeyecek." denildi.

Bu, F1'in 2023'te planladığı gibi Sochi'de St Petersburg'a geçiş yapmayacağı anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında Rusya, 2023-25 arasında Igora Drive pistinde yarış düzenleyecekti.

Sözleşmenin feshedilmesi kararının, F1 yöneticileri ve takım patronları arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı anlaşılıyor.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından her alan yaptırımlarla karşılaştı ve bu durum motor sporları dünyasına da yansıdı.

FIA, Rus sürücülerin tarafsız bayrakla yarışmasına izin verse de, Britanya hiçbir Rus sürücünün ülkelerinde düzenlenen bir yarışta yer alamayacağını duyurmuştu.

Gelecek yıl Formula 1 takvimine Katar da dahil olacak ve bundan ötürü 23 yarışlık takvim korunmuş olacak.