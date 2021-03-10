Formula 1 resmî yayın servisi F1 TV Pro’yu güncelliyor

Bu serviste, 20 sürücünün araç üstü kamerası dahil, 24 canlı F1 kanalı bulunuyor.

F1 TV’nin görüntü kalitesi de 1080p’ye yükseltildi ve saniyede 50 fps görüntülenecek. Sitenin arayüzü ve playback sistemi de yenilendi. Yayınlar, önceden geri alınamıyordu veya durdurulamıyordu ancak şimdi kullanıcılar yayınlarda daha iyi bir kontrole sahip olacaklar.

Televizyona bağlanma özelliği için daha iyi bir destek de eklendi. Şimdi kullanıcılar, yayınları Google Chromecast ve Apple AirPlay kullanarak da izleyebilirler.

Brezilya, Slovakya ve Çekya’nın da gelecek sezonda eklenmesiyle, F1 TV’nin mevcut olduğu bölge sayısı 118’e çıktı.

Güncellenen hizmetlere resmî F1 internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda da Android, Apple iOS ve Amazon Fire’a da güncellenmiş uygulamalar gelecek.

F1 TV hizmetlerinin kullanımı, aynı zamanda Android TV, Apple TV ve Amazon Fire TV cihazları için de geliştiriliyor.

Yenilenmiş uygulama, Accenture’ın Industry X grubu ve Amazon Web Servisleri Ürünleri&Servisleri ortaklığında geliştirildi.