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Formula 1 / Haberler

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, pazartesi günü itibariyle sprint yarışı fikrini resmen oylayacak ve kararın Portekiz GP öncesinde kabul edilmesi bekleniyor.

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor

Bu yıl üç yarışta cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan sprint yarışı fikri, uzun süredir görüşülüyordu ve hem takımlar hem de F1 patronları, bu uzun görüşmelerin ardından belirli kurallar ve ekstra bir mali paket hazırladılar.

Taraflar prensipte bu fikirleri kabul ettiler ancak süreç hâlâ devam ediyor ve uygulamaya geçmesi için kuralların resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor.

F1 Komisyonu, pazartesi günü toplanacak ve sprint yarışı formatıyla ilgili bir oylama gerçekleştirilecek. Tarafların 48 saat içerisinde bu konudaki tercihini yapması gerekecek.

Sprint yarışı formatının oylanması için 30 oydan 28'ine ihtiyaç duyulacak. Her takımın bir oyu bulunurken, FIA ve F1'in ticari hak sahiplerinin 10'ar oyu bulunuyor.

Ancak F1, FIA ve tüm takımların sprint yarışı planı konusunda hemfikir olmasından ötürü, değişikliğin sadece bir formaliteden ibaret olduğu düşünülüyor.

Sprint yarışının onaylandığına yönelik resmi haber, kısa bir süre içerisinde gelebilir. Öyle olmasa bile Portekiz Grand Prix'sinden önce yani bu hafta geleceği neredeyse kesin.

Sprint sıralama yarışları, bu yıl Silverstone, Monza ve Interlagos'ta gerçekleştirilecek. Formula 1, bu üç yarıştaki duruma bakarak, sprint yarışlarının hem TV yayınlarına hem de pist üstündeki mücadeleye olan etkisini görmeye çalışacak.

Planlara göre, cuma günü normal bir sıralama seansı yapılacak. Bu sıralama turlarının sonucu, cumartesi günü gerçekleşecek 100 km'lik sprint yarışının gridini belirleyecek. Bu yarışın sonucu da, pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek. Sprint yarışında ilk üçe giren isimlere 3-2-1 şeklinde puan verilecek.

Ayrıca takımların her birine, sprint yarışının getireceği ekstra maliyeti karşılamak adına 500 bin dolar ekstra ücret verilecek.

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Editör Jonathan Noble

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