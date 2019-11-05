Formula 1, Pirelli’nin 2020 lastiklerini kullanmayabilir

Austin’de cuma günü tüm sürücülere, 2020 lastiklerinden ikişer set verildi ve soğuk koşullarda çoğu sürücü yol tutuş eksikliği rapor etti.

Lastiklerin bir gelişim kaydedip kaydetmediği, cumartesi sabahı takım patronları ve F1 patronu Chase Carey arasında tartışıldı.

Fikir birliği, cuma günkü sürüşlere ait verilerin üzerinde daha fazla çalışılması ve sonuçlar olumlu olmazsa 2019 lastikleriyle yola devam edilmesi yönündeydi.

Bu konudaki karar potansiyel olarak, yeni lastiklerin 3-4 Aralık’ta Abu Dhabi’de tekrar test edilmesinden önce alınabilir.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Cuma günü yaptıklarımız, Barcelona’da yaptığımız testlerden oldukça farklıydı.”

“Test ettiğimiz yeni lastikler daha hızlı değildi, aşınması daha iyi değildi, ancak çalışma aralığı ve aşırı ısınma konusunda daha iyiydi. Bunun üzerinden geçmemiz gerekiyor.”

“Ancak kesinlikle hedeflere uymuyor. Sürücülerin hissiyatları ve geri bildirimleri şimdiye kadar olumlu değildi.” şeklinde konuştu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, “Neler olduğunu analiz etmek için zaman harcayacağımız konusunda anlaştık.”

“Lastikler konusunda bu hafta sonu olumlu bir adım olmadı, ancak birkaç gün boyunca veriler üzerinde çalışıp bunun sebebini anlama çalışacağımız konusunda anlaştık. Önerilen lastik daha iyi olmazsa elimizdekilerle devam edeceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer ise, 2020 lastiklerinin kullanılmama kararının kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Pirelli F1 patronu Mario Isola ise Austin’in temsili bir test olmadığını ve Aralık ayında Abu Dhabi’de daha fazlasının öğrenilebileceğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Isola, “Pist çok soğuktu, araçlar da mevcut lastiklere uyacak şekilde tasarlanmıştı. Uzun sürüşler yapıldı ve yeni lastik temel olarak aşırı ısınmayı azaltmak için tasarlandı. Bu da uzun sürüşlerde daha fazla istikrar anlamına geliyor ve bunu beş turda kontrol edemezsiniz.”

“Abu Dhabi’de yapacağımız iki günlük testin daha temsili olacağına eminim. Aracı ayarlamaya, yeni profili kontrol etmeye, yol tutuş kaybı olup olmadığını görmeye vakit olacak.” dedi.

2020’de bu seneki lastiklere dönüş ihtimali sorulduğunda ise Isola, “Hiçbir şey imkansız değil. Bu biraz garip, çünkü 2019 lastikleri sezon başında eleştirilmişti ve yeni bir şey geliştirmek için çok çaba sarf ettik.”

“Geliştirme sırasında olumlu sonuçlar aldık. Eğer 2019 lastiklerine dönersek ve yeni lastik olumsuz yönde değerlendirilirse bunun sebebini anlamamız gerekir.”

“Bir sene boyunca test yapıp bir testten sonra diğerinde tamamen farklı bir sonuç elde edemeyiz. Yoksa bu hiç bitmeyen bir hikaye olur ve hiç ilerleme kaydedilmez.” dedi.