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Formula 1 İspanya GP

Formula 1, Pirelli ile ortaklığını 2028’e kadar uzattı

FIA, Formula 1 ve alt serilerin tek lastik tedarikçisi olan İtalyan marka Pirelli ile sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar resmi olarak uzattı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Pirelli gibt erste Reifen für 2026 bekannt: Alle Mischungen im Einsatz

Pirelli gibt erste Reifen für 2026 bekannt: Alle Mischungen im Einsatz

Fotoğraf: LAT Images

Yapılan açıklamaya göre FIA, Formula 1 Yönetimi (FOM) ve Pirelli arasında varılan karşılıklı anlaşma doğrultusunda, mevcut sözleşmede yer alan bir yıllık uzatma maddesi devreye sokuldu. 

Söz konusu uzatma maddesi, taraflar arasında 2023’te imzalanan ve Pirelli’yi 2025 ile 2027 sezonlarında organizasyonun tek lastik tedarikçisi yapan anlaşmada halihazırda yer alıyordu. 

Bu hamleyle İtalyan şirket, Formula 1'in yanı sıra alt seriler olan Formula 2 ve Formula 3 şampiyonalarının da 2028 sezonu sonuna kadar özel lastik sağlayıcısı olmayı sürdürecek.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem anlaşmaya dair şu açıklamaları yaptı: "Pirelli, uzun yıllardır FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası için önemli bir ortak olmuştur; sporun en üst seviyesinde sürekli olarak yüksek bir performans, inovasyon ve güvenlik standardı sunmaktadır.” 

Pirelli lastikleri

Pirelli lastikleri

Fotoğraf: Pirelli

“2028 sonuna kadar yapılan bu uzatma şampiyona için istikrar sağlamakta ve FIA, FOM ile Pirelli arasındaki güçlü iş birliğini yansıtmaktadır.” 

“Birlikte gelişimi yönlendirmeye; dünya çapındaki pilotlar, takımlar ve taraftarlar için heyecan verici yarışların sunulmasını desteklemeye devam ediyoruz." 

Anlaşmanın bir diğer kritik ayağında ise Pirelli cephesinden geleceğe yönelik büyük bir teknolojik vurgu yapıldı.

Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, kontratın uzatılması hakkında "Başkan Mohammed Ben Sulayem liderliğindeki FIA ve Formula 1 ile varılan anlaşma sayesinde Formula 1'deki varlığımızı bir yıl daha, yani 2028'e kadar uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz.” 

“Geçtiğimiz yıl 500 Grand Prix dönüm noktasını aştık; bu uzun katılımımız boyunca önemli teknolojik ve inovasyon zorluklarını üstlendik ve spora kazandırdık.” 

“Pirelli, sadece bir tedarikçi değil, federasyon ve organizatörün ortak çalışmasıyla yönlendirilen, şampiyonanın sürekli büyümesini destekleyebilen stratejik bir ortaktır.”

“Formula 1, en ileri teknik çözümleri test etmek ve yarının yol lastiklerinin yararına olacak şekilde araştırma ve geliştirme süreçlerini sürekli iyileştirmek adına bizim için en iyi seçeneği temsil etmektedir." açıklamasında bulundu.

Fans dressed as Pirelli tyres in the fan zone.

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Son olarak Stefano Domenicali de İtalyan üreticiyle olan köklü geçmişe ve padoktaki güven ortamına değindi.

"Pirelli ile teknik dehalarına, performans, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklarına uzun yıllardır güvenerek inanılmaz bir tarih ve ortaklık yaşadık; bu nedenle FIA ve bizim bu ilişkiyi bir yıl daha sürdürecek olmamızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.” 

“Teknik çerçeve genelinde sınırları zorlamaya devam ettiğimiz bu dönemde Pirelli’nin kaliteye olan bağlılığını, tedarik sağladığı tüm takımlara ve serilere dünyanın en gelişmiş lastiklerini sunduğunu bilmek huzur verici.” 

“FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e ve Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera'ya pistteki en iyi görsel şöleni hedefledikleri için teşekkür etmek istiyorum.” 

"Bu uzatma, deneyimleri mükemmelliği körükleyen ve pistteki en iyi görsel şöleni sunan uzman ortaklarla çalışmanın bir başka harika örneğidir." 

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