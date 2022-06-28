Formula 1, Piquet'in ırkçı yorumlarını kınadı

Haberi dinle

Eski dünya şampiyonu Piquet, geçtiğimiz sezonun sonlarında Brezilya'da yayınlanan bir podcast'te Silverstone'da yaşanan Max Verstappen-Lewis Hamilton kazasına değinmiş, bu sırada Mercedes sürücüsüne yönelik ırkçı bir ifade kullanmıştı.

Kasım ayında yayınlanan podcast, kullanılan ifadelerin farkına varılmasının ardından kısa süre önce yeniden sosyal medyada paylaşıldı ve hızla yayıldı.

İlk tepki ise olayı kınadığına yönelik bir açıklama yayınlayan F1 yönetiminden geldi.

Açıklamada, "Ayrımcı veya ırkçı bir dil kullanımının toplumda hiçbir yeri yoktur ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Lewis, sporumuz için inanılmaz bir elçi rolü üstleniyor ve saygıyı hak ediyor."

"Çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik bitmek bilmeyen çabaları birçok kişiye ders veriyor, bu F1'de bulunmasını da taahhüt ettiğimiz bir şey." ifadeleri yer aldı.

Bir diğer açıklama ise Mercedes'ten geldi. Alman ekip açıklamada "Her türlü ırkçılığı ve ayrımcı dil kullanımını en güçlü şekilde kınıyoruz."

"Lewis, spordaki ırkçılıkla mücadele çabalarına öncülük etti ve hem pistte, hem de pist dışında, söz konusu çeşitliliği arttırmak olduğunda gerçek bir şampiyon gibi davrandı."

"Birlikte, çeşitli ve kapsayıcı bir motor sporları vizyonunu paylaşıyoruz ve bu olay, daha parlak bir gelecek için çabalamaya devam etmenin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor." sözlerine yer verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ayrton Senna ve Emerson Fittipaldi ile birlikte en iyi Brezilyalı pilotlardan biri olarak kabul edilen Nelson Piquet, 1981 ve 1983'te Brabham, 1987'de Williams ile olmak üzere üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

F1'in Piquet'e karşı herhangi bir işlemde bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor, ancak kendisinin uzlaşmamayı seçmesi durumunda padok erişiminin kısıtlanabileceği belirtilmekte.

Şampiyona, kısaltılmış 2020 sezonu başlamadan yaklaşık 1 ay önce George Floyd'un Minneapolis'te polis memurları tarafından öldürülmesinin ardından ve küresel sosyal sorunlara farkındalık yaratmak ve daha sürdürülebilir bir şampiyonayı teşvik etmek için #WeRaceAsOne isimli bir girişim başlattı.

2020 ve 2021 sezonlarında gördüğümüz ve yarıştan yaklaşık 20 dakika önce isteyen pilotların diz çökmesi şeklinde gerçekleşen tören, 2022 sezonuyla birlikte kaldırıldı.