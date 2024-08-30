Formula 1 pilotlarının WhatsApp grubu, Monza değişiklikleriyle hareketlendi

Formula 1 pilotlarının özel WhatsApp grubu Perşembe günü Monza pistindeki değişikliklerden duyulan hayal kırıklığı nedeniyle hareketli tartışmalara sahne oldu.

Tarihi İtalyan Autodromo'sundaki “kerb”lerinde yapılan değişikliklerin gerçekliği ortaya çıktıkça, F1 pilotları kendi aralarında yeni düz kerb tasarımlarının geriye doğru bir adım olduğu konusunda hemfikir oldular.

Ancak Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) aracılığıyla kendilerine önceden danışılmamış olması ve dolayısıyla yapılanlar konusunda hiçbir katkılarının olmaması belki de onları daha da rahatsız etti.

Bunun yerine, Monza yöneticileri, sürücülerin daha iyi olduğunu düşünmediği bir şekilde pistin doğasını tamamen değiştirecek değişiklikleri tek başlarına gerçekleştirdiler.

GPDA Başkanı Alex Wurz, pilotların WhatsApp grubunda Perşembe günü bu konuyla ilgili tartışmalar yaşandığını ve Monza’nın meydan okuma niteliğinin büyük ölçüde kaybolduğu yönünde yaygın bir inanış olduğunu doğruladı.

Wurz, Motorsport.com'a verdiği demeçte, “Evet, bugün sohbet grubumuzda değişiklikleri tartıştık.”

“Monza'daki yeni kerb düzenini kullanmamış olsam da, Ascari gibi virajlardaki eski kerb durumu sürücüler için çok ödüllendirici bir hassas çalışmaydı.”

“Bir pist tasarımcısı olarak o kerbleri değiştirmek için para kabul etmezdim. Bana tehlikeli görünmüyordu ve pistin karakterinin ayrılmaz bir parçası oldu.”

“Tamam, bu herkes için aynı ama standart kerblere geçerek karakterini kaybeden ilk pist bu değil. Aynı şey Brezilya'da da oldu, orası da kerbleriyle kendine özgü tatlı numaralara sahipti.” diye açıkladı.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams

Sürücülerin yeni kerbler hakkında nelerden hoşlanmadı?

Monza'daki yüksek kerbler geçmişte bazı tartışmalara ve olaylara yol açmış olsa da, sürücülerin ortak görüşü bunların daha düz kerblerle değiştirilmesinin iyi bir hamle olmadığı yönündeydi.

Çünkü önceki kerblerin kendine özgü bir karakteri vardı ve bu da özellikle Ascari şikanını iyi bir meydan okuma haline getiriyordu.

Wurz şöyle devam etti: “Açıklaması zor ama Monza'nın sahip olduğu benzersiz kerb, aracı yerleştirirken sadece birkaç milimetrelik bir farkın önden kayma ya da arkadan kayma yaratacağı anlamına geliyordu, çünkü küçük su drenaj çukuru ön lastiği ya yakalardı ya da yakalamazdı.”

“Bir sürücü olarak bununla oynuyordunuz ve bunu başarmak çok güzeldi. Tarzı, doğası ve benzersiz karakteriyle Monza pistine çok yakışıyordu.”

Mercedes pilotu George Russell da şu açıklamayı yaptı: “Ascari'deki kerbler, önceden Monza'ya çok özeldi.

“Yaklaşık 10 cm aşağıya inen bir kanal vardı, sonra tekrar yukarı çıkıyordu ve iç tekerleğinizi bu kanallardan geçirebiliyordunuz. Bu her zaman ikonik bir fotoğraf yaratmıştır. Virajlarda iç tekerleği bu kanala daldırarak drift yapan arabalar görürdünüz.”

“Şimdi ise tamamen düz ve sürücülere virajı kesme fırsatı sunacak.”

The Aston Martin Vantage Safety Car Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

İstişare eksikliği

Sürücülerin değişikliklerden memnun olmamasının ötesinde, herhangi bir katkı için kendilerine danışılmamış olması da bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

Russell bu kez sürücülere bilgi verilmemesinin F1'deki herkes için üzücü bir durum olduğunu düşünüyor.

“Geçmişte birçok kez konuştuğumuz gibi, pist değişikliklerinden en son haberdar olanlar genellikle sürücüler oluyor.”

“Dürüst olmak gerekirse bu kararları kimin verdiğini bilmiyorum. Bunun FIA olduğunu sanmıyorum. Bence pistlerin kendileri.”

“Sanırım pistlerin tüm bir sezon ve farklı kategoriler için tasarlandığını takdir etmeliyiz, ancak her zaman inanılmaz bir karaktere sahip bu eski tarz pistler için onları korumanız gerektiğini söyledik.” dedi.

Daniel Ricciardo şunları ekledi: “Bize danıştıkları pist olan Montreal harikaydı. Montreal'den sonra hepimiz övgü dolu sözler söyledik çünkü pisti yenilemişler ve kerbleri bırakmışlardı.”

“Montreal'de eğer düz kerbleri koysalardı, sizi temin ederim ki hiçbirimiz orada normalde olduğu gibi gülümseyerek tur atamazdık. Yani bu gerçekten durumu değiştiriyor.”

“Görünüşe göre hala pek çok şey bizim fikrimiz alınmadan gözden kaçıyor. Belki son sözün bizim olmasına gerek yok, ama en azından biraz geri bildirim vermemize izin verin, belki de bu şekilde onlara para tasarrufu sağlarız.”

Wurz, sürücülerin pist tasarımları veya modifikasyonları hakkında geri bildirimde bulunmaktan her zaman mutlu olduklarını söyledi.

“GPDA, değişiklikler yapılmadan önce FIA ve F1 pist sahiplerinden haber almaktan çok mutlu olacaktır.”

“Bu durumda hem mirası hem de harcanacak parayı kurtarabilirdik.” dedi.