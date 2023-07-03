Formula 1 pilotları, Van't Hoff'un vefatına yol açan sorunların çözülmesini istiyor

Cumartesi günü gerçekleşen yarışta hayatını kaybeden Van't Hoff henüz 18 yaşındaydı ve önümüzdeki yıllarda yarış dünyasında yer alması beklenen bir isimdi.

Kendisinin vefatı üç konuda tartışmalara yol açtı: ilki Spa pistinin yarışmak için ne kadar güvenli olduğu, ikincisi normalde Güvenlik Aracı arkasında bitecek yarışın tek tur için neden yeniden başlatıldığı, diğeriyse araçların ciddi sprey üretmesi nedeniyle yağmurda görüşün imkansızlaşması.

Van't Hoff'un vefatı hakkında konuşan Formula 1 sürücüleri de bu sorunlara vurgu yapıyor ve bir çözüm bulunmasını istiyor.

Alt serilerdeki sürücülerle yakından ilgilendiği bilinen Lando Norris, "Aracın içinde olmadığınızda durumun ne kadar kötü olduğunun farkına varamıyorsunuz.

"Buradan duvara kadar [beş metre ilerisini] göremiyorsunuz. Hiçbir şey göremiyorsunuz."

"Dolayısıyla bir araba yolun ortasında durursa tepki verme şansınız yok. Bu Spa'da da olabilir, burada [Red Bull Ring] da olabilir. Eğer birisi ikinci virajda çizgi dışına çıkarsa, çok geç olana kadar onu göremezsiniz."

"Güvenlik için yapılan pek çok şey arasında, bence değiştirilmesi gereken bir sonraki en büyük konu bu." dedi.

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AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, bu olayla birlikte yağmur yağdığında alınan önlemlerin doğruluğunun görüldüğünü düşünüyor.

Hollandalı pilot, "Yarışın aşırı yağmurlu geçtiğini duydum ve koşullar çok aşırı olduğunda önlem aldığımızda eleştiriliyoruz."

"Ama bu eğlence olsun diye yapılan bir şey değil, olanlar motor sporlarının tehlikelerini gözler önüne seriyor. Bunu ciddiye almamız gerekiyor."

"Pist ve koşullarla ilgili olarak, evet, belki de iki kez düşünmeli ve ileride ciddi olaylardan kaçınmak için neler yapılabileceğine bakmalıyız." dedi.

Dört sene önce benzer bir kazada çocukluk arkadaşı Anthoine Hubert'i kaybeden Alpine sürücüsü Esteban Ocon, kendisinin de geçmişte benzer bir durumda kaldığını söylüyor.

Ocon, "Formula Renault'da da aynı durumu yaşamıştım, nereye gittiğimi görmek için bakıyordum, göremiyordum ve sol taraftan da hızlıca bir araç geliyordu."

"Açıkçası çok üzücü bir gün, çıkartılacak çok ders var." dedi.