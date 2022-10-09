Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / FIA, Japonya GP'deki çekici olayıyla ilgili inceleme başlattı Sonraki / Alonso: "Takım iki pit stopu da söylediğimden geç yaptı"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Formula 1 pilotları, ikinci şampiyonluğu için Verstappen'i kutladı

Max Verstappen Japonya'da ikinci kez Formula 1 şampiyonu olurken, bu başarısı meslektaşlarından takdir gördü.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Rahied Ishaak
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
Formula 1 pilotları, ikinci şampiyonluğu için Verstappen'i kutladı
Haberi dinle

Max Verstappen, bugünkü Japonya Grand Prix'sini kazandı ve kariyerinin ikinci Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

F1 tarihinde iki şampiyonluk almayı başaran 17 sürücüden birisi olan Verstappen'in bu performansı meslektaşlarından takdir görürken, yarıştan sonra çoğu genç sürücüyü övdü.

Yarışın ardından Verstappen'in yanına giderek genç sürücüyü tebrik eden çifte dünya şampiyonu Alonso, "Max'i tebrik ederim. Bence harika bir sezon geçirdi."

"Bugün büyük bir kaos vardı. İlk başta şampiyon olup olmadığı bile belli değildi. Şimdi her şey netlik kazandı. Bu da bence bugünü özetleyen bir şey." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Max'i tebrik edenlerden birisiydi.

Vettel, Verstappen için "Gerçekten çok baskındı."

"Birkaç yarışın ardından böyle olacağı belliydi ama yine de işi bitirmesi, konsantrasyonunu kaybetmemesi gerekiyordu."

"Takımı gibi o da iyi iş çıkardı. Orada hâlâ çok sayıda insan tanıyorum, bu yüzden onlar adına çok mutluyum." dedi.

Geçen yıl son tura kadar Verstappen'le savaşan Lewis Hamilton, "Red Bull bu sezon harika bir iş çıkardı. Takımı ve Max'i tebrik ediyorum." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü yaşananlara rağmen Hollandalı sürücüye tebrik eden  isimler arasındaydı.

Norris, "Max'i tebrik ederim. Dünden sonra dostluğumuzun bittiğini düşünenler olabilir ancak hem Max'e hem de Formula 1'de başardığı her şeye büyük saygı duyuyorum. Bunu hak ediyor. Bu yılı domine etti, bu yüzden onu tebrik ediyorum." dedi.

Verstappen'in bu yılki en büyük rakibi Charles Leclerc de genç sürücüye destek verdi.

"Bu yıl inanılmaz bir iş çıkardılar ve Max bu sezon tek kelimeyle inanılmazdı."

"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Umarım gelecek yıl onlara daha büyük bir mücadele verebiliriz."

paylaşım
yorumlar
FIA, Japonya GP'deki çekici olayıyla ilgili inceleme başlattı
Önceki haber

FIA, Japonya GP'deki çekici olayıyla ilgili inceleme başlattı
Sonraki haber

Alonso: "Takım iki pit stopu da söylediğimden geç yaptı"

Alonso: "Takım iki pit stopu da söylediğimden geç yaptı"
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Ocon: "Gasly'nin Alpine'e katılması harika bir haber"
Formula 1

Ocon: "Gasly'nin Alpine'e katılması harika bir haber"

Button: "Mercedes ıslak zeminde Red Bull'dan daha hızlı" Japonya GP
Formula 1

Button: "Mercedes ıslak zeminde Red Bull'dan daha hızlı"

Sainz: "Kalan yarışlarda şampiyonluğa değil, 2023'e odaklanacağız" Japonya GP
Formula 1

Sainz: "Kalan yarışlarda şampiyonluğa değil, 2023'e odaklanacağız"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc cezayı kabul etti: "Ceza doğruydu" Japonya GP
Formula 1

Leclerc cezayı kabul etti: "Ceza doğruydu"

Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz" Japonya GP
Formula 1

Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz"

Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik" Japonya GP
Formula 1

Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Max Verstappen'in şampiyon olduğunu, pistte yapılan anonsla öğrendiğini söylüyor.

Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP hafta sonunda inanılmaz derecede yavaş olduklarını, bu yüzden yarış içerisinde geçiş yapmakta zorlandığını söyledi.

Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü

Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.

F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı

2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.