Formula 1 pilotları, ikinci şampiyonluğu için Verstappen'i kutladı

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Max Verstappen, bugünkü Japonya Grand Prix'sini kazandı ve kariyerinin ikinci Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

F1 tarihinde iki şampiyonluk almayı başaran 17 sürücüden birisi olan Verstappen'in bu performansı meslektaşlarından takdir görürken, yarıştan sonra çoğu genç sürücüyü övdü.

Yarışın ardından Verstappen'in yanına giderek genç sürücüyü tebrik eden çifte dünya şampiyonu Alonso, "Max'i tebrik ederim. Bence harika bir sezon geçirdi."

"Bugün büyük bir kaos vardı. İlk başta şampiyon olup olmadığı bile belli değildi. Şimdi her şey netlik kazandı. Bu da bence bugünü özetleyen bir şey." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Max'i tebrik edenlerden birisiydi.

Vettel, Verstappen için "Gerçekten çok baskındı."

"Birkaç yarışın ardından böyle olacağı belliydi ama yine de işi bitirmesi, konsantrasyonunu kaybetmemesi gerekiyordu."

"Takımı gibi o da iyi iş çıkardı. Orada hâlâ çok sayıda insan tanıyorum, bu yüzden onlar adına çok mutluyum." dedi.

Geçen yıl son tura kadar Verstappen'le savaşan Lewis Hamilton, "Red Bull bu sezon harika bir iş çıkardı. Takımı ve Max'i tebrik ediyorum." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü yaşananlara rağmen Hollandalı sürücüye tebrik eden isimler arasındaydı.

Norris, "Max'i tebrik ederim. Dünden sonra dostluğumuzun bittiğini düşünenler olabilir ancak hem Max'e hem de Formula 1'de başardığı her şeye büyük saygı duyuyorum. Bunu hak ediyor. Bu yılı domine etti, bu yüzden onu tebrik ediyorum." dedi.

Verstappen'in bu yılki en büyük rakibi Charles Leclerc de genç sürücüye destek verdi.

"Bu yıl inanılmaz bir iş çıkardılar ve Max bu sezon tek kelimeyle inanılmazdı."

"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Umarım gelecek yıl onlara daha büyük bir mücadele verebiliriz."