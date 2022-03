Formula 1 pilotları, Bahreyn testleri öncesi "Savaşa Hayır" mesajı verdiler

Haberi dinle

Rusya, Şubat ayının son haftasında Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle dünya çapında tepkilerle ve birçok alanda yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Sıkı yaptırımlarla karşılaştıkları alanlardan biri de spor. En büyük örneklerden birisi olarak; St. Petersburg'da yapılacak 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı. Motor sporları camiasından da yaptırımlar gecikmedi. FIA, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir kararname ile Rus pilotların Rusya bayrağı altında yarışmasını yasakladı. Bu kararın ardından WEC'de mücadele etmekte olan Rusya merkezli G-Drive takımı ve Rus pilotları Daniil Kvyat seriden ayrıldılar.

Rusya-Ukrayna geriliminin Formula 1'e en büyük yansıması ise Haas takımında gerçekleşti. Son senelerde ekonomik zorluklar çektiği bilinen Haas, 2021'de Rus iş adamı Dmitry Mazepin'in sahibi olduğu gübre şirketi Uralkali'nin sponsorluğunda yarışmış ve takımın ikinci koltuğunu da Nikita Mazepin'e vermişlerdi.

Yaşanan olaylardan sonra Haas önce Uralkali logolarını araçtan kaldırdı, sonrasında ise Nikita Mazepin'in sözleşmesi ve Uralkali sponsorluğu feshedildi.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Formula 1 pilotları, son birkaç senedir sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine destek veriyorlar ve bu konularda adımlar atıyorlar. 2020'de ABD'de yaşanan olaylar sonrasında "We Race As One" girişimiyle birlikte F1 yönetimi de bir farkındalık kampanyası başlatılmasına ön ayak oldu.

F1 pilotları, Ukrayna'da yaşananlara da Bahreyn testleri öncesinde organize bir tepki gösterdiler. Çarşamba akşamı, o esnada padokta bulunan 18 pilot, start düzlüğünde "Savaşa Hayır" tişörtleri giyerek fotoğraf çekildiler. Pilotların giydiği tişörtlerde GPDA (Pilotlar Birliği) logosu da yer aldı.

Fotoğrafta yer almayan iki pilot vardı: Kevin Magnussen ve Lewis Hamilton.

Bir senenin ardından Haas'a geri dönen Kevin Magnussen, yarışacağı henüz resmi olarak duyurulmadığı için fotoğrafta yer almadı.

Fotoğrafta yer almayan bir diğer isim ise Lewis Hamilton oldu. Lewis Hamilton, uçağının rötar yapması sebebiyle Bahreyn'e gecikmeli olarak ulaştığı için fotoğraf çekimini kaçırdı. Hamilton, daha sonra fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşarak neden fotoğrafta yer almadığını açıklarken, pilotların bu şekilde bir araya gelmesinin "harika olduğunu" belirtti.

F1 Drivers wearing "No War" T-shirts Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kişisel olarak tepki gösteren isimler de oldu. Bunlardan birisi dört kez dünya şampiyonu ve GPDA başkanı Sebastian Vettel.

Barselona testlerinde olaylara yönelik yorum yapan Vettel, "Rusya'da hiçbir şekilde yarışmayacağını" söyleyerek o ana kadar konu hakkında verilmiş en cesur tepkilerden birisini vermişti. F1 yönetimi, o hafta içinde 2022 Rusya GP'sini iptal etti.

Vettel, olaylara yönelik tepkisini Bahreyn testlerinde de sürdürmekte. Alman pilot, testler için Ukrayna bayrağı taşıyan bir kask tasarımı tercih etti.

Ukrayna bayrağı, kaskın üst kısmında yer aldı, bu kısımda ayrıca John Lennon'ın "Imagine" parçasının sözleri de bulunmakta.

Kaskın yan taraflarında "Savaşa Hayır" logosu ve barış güvercini yer alıyor. Kaskın alt kenarlarında ise minyatür boyutta tüm ülkelerin bayrakları kullanılmış.

Vettel'in bu kaskı Bahreyn GP'sinde kullanıp kullanmayacağı ise henüz kesin değil.

Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 3 Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 3 Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 3 Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs