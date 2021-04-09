Formula 1, pilotlar için bütçe sınırı getirmeyi düşünüyor

Formula 1 takımları, uzun süren tartışmaların ardından 2021 yılında 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırı getirilmesi konusunda anlaşmışlardı.

Bu yıl, 145 milyon dolarlık bütçe sınırının kullanıldığı ilk yıldı ve gelecek yıllarda bu rakam daha da aşağıya inecek. Fakat, sürücü maaşları bütçe sınırına dahil değil.

Ancak pek çok takım, pilot maaşlarının da kısıtlanmasını istiyor ve neredeyse her takım bu fikri destekliyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre FIA ve Liberty Media sürücülere yapılan harcamaları sınırlandırmak amacıyla, takım başına yıllık 30 milyon dolarlık bir maaş sınırı getirmeyi düşünüyor.

Gazeteye göre bu plan yakın zamanda Formula 1 takımlarına gönderilecek.

Luigi Perna, "Önümüzdeki yıllarda her takım, iki sürücüsü ve hem yedek hem de test pilotu için en fazla 30 milyon dolarlık harcama yapabilecek. Bonus ödemeler ve kişisel imaj hakları bu ücrete dahil edilmeyecek." dedi.

Bu önlem temelde Mercedes'ten 45 milyon dolar aldığı tahmin edilen Lemis Hamilton'ı etkileyecek. Ayrıca Formula 1'in genç yıldızları Max Verstappen ve Charles Leclerc'in de bu kurallardan etkilenme ihtimali yüksek.

Corriere della Sera'ya konuşan Leclerc, "Bu konuda kendi fikrim var fakat bunu basın karşısında söylemek yerine, FIA ile görüşmeyi tercih ederim. Ancak pilotlar olarak pistte karşı karşıya olduğumuz risklerin unutulmaması gerekiyor." dedi.