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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, pazartesi günü motorları dondurup dondurmayacağını oylayacak

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Formula 1, pazartesi günü motorları dondurup dondurmayacağını oylayacak
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 üreticileri, pazartesi günü 2021 sonrasında motorları dondurup dondurmama yönündeki kararlarını verecekler.

2021 Honda'nın bu spordaki son senesi. Red Bull ise motorların dondurulması halinde 2021 sonrasında da Japon üreticinin güç ünitelerini kullanmaya devam etmek istiyor.

Red Bull'un motorların dondurulmasını istemesinin temel sebebi, güç ünitesini geliştirecek teknik yapıya ve finansal kaynağa sahip olmaması. Bu nedenle 2021'den sonra motorların gelişiminin dondurulmasını talep ediyorlar.

Marko dün yaptığı açıklamada şu zamanların FIA'nın bu konuda harekete geçmesi için tam zamanı olduğunu belirtmişti.

RaceFans'e göre önümüzdeki pazartesi günü FIA ve takımlar arasında bu konuyla ilgili bir oylama yapılacak. Bu oylamaya FIA (10 oy), Formula 1 yönetimi (10 oy), takımlar (10 oy) ve motor üreticileri (4) katılacak. Teklifin kabul edilmesi için salt çoğunluğun oyu yeterli olacak.

Planın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz belli değil. Motorsport.com Hollanda'ya göre Mercedes'in motorların gelişiminin dondurulmasına yönelik herhangi bir itirazı bulunmuyor çünkü şu anda en güçlü motora sahipler. Renault, özellikle de Ferrari buna karşı çıkıyor. Bunun temel sebebi Ferrari'nin şu anda gridin en kötü güç ünitesine sahip olması gibi görünüyor. İtalyan üretici, sadece performans eşitleyici bir sistem olursa anlaşmayı kabul etmek istiyor. Böyle bir "performans eşitleyicisi" farklı motorlar için farklı yakıt akışı ayarlanabilirse mümkün olabilir. Bu sayede daha zayıf üniteler daha fazla güce sahip olabilecek.

Teklif gerçekten kabul edilirse Red Bull, 2021'den sonra da Honda motorlarını kullanmaya devam edecek. Teklif reddedilirse o zaman Red Bull ya Renault motoruna geçecek ya da bu spordan çekilmeyi gözden geçirecek.

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Editör Mike Mulder

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