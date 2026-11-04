Formula 1 Meksika GP

Formula 1 padokunda Katar ve Abu Dhabi yarışları endişe yaratıyor

Orta Doğu’daki güvenlik endişeleri, Formula 1’in sezonun son iki yarışını Katar ve Abu Dhabi’de gerçekleştirme planını tartışmalı hale getirdi. BBC Sport’a göre padokta birçok kişi mevcut koşullarda bu yarışların düzenlenmesini doğru bulmuyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 21:08

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Losail International Circuit

Formula 1’in sezon finaline yaklaşırken Orta Doğu’daki gelişmeler, Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinin geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bölgede devam eden güvenlik sorunlarına rağmen Liberty Media’nın yarışları planlandığı gibi gerçekleştirme konusundaki kararlılığı, padokta farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz pazar günü MotoGP’de mücadele eden 22 düzenli pilotun 19’u, Katar Grand Prix’sine gitmek istemediklerini belirten bir dilekçeyi şampiyona yönetimine iletti. MotoGP’nin ekonomik kontrolü de geçen yıldan bu yana Liberty Media’nın elinde bulunuyor.

Yamaha ise Katar’a gitmeyeceğini açıklayan ilk takımlardan biri oldu. Japon üreticinin kurumsal politikası, ekiplerin dünyanın çatışma bölgelerine seyahat etmesini yasaklıyor. Yamaha’nın şampiyonada sondan ikinci sırada bulunması nedeniyle bu karardan sportif açıdan daha az etkilenmesi bekleniyor.

Formula 1 padokunda endişeler büyüyor

Formula 1’in Katar ve Abu Dhabi yarışlarını iptal etme konusunda henüz resmi bir karar almadığı biliniyor. Ancak BBC Sport’un haberine göre, padokta birçok kişi mevcut koşullardan ciddi şekilde endişeli.

Williams pilotu Carlos Sainz da Austin hafta sonunda bölgedeki gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirmişti. İspanyol pilot, açıklamalarının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.

BBC Sport muhabiri Andrew Benson, Formula 1’in üst düzey yöneticileri arasında da yarışların mevcut koşullarda gerçekleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu düşünenlerin bulunduğunu aktardı.

Benson’ın haberinde yer alan bir kaynak, özel bir görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Birçok kişi bu durumda en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalini göz ardı etmiyor.”

Bu endişelerin temelinde, bölgedeki durumun aniden kötüleşmesi ve hava ulaşımının yeniden kesintiye uğraması ihtimali bulunuyor. Böyle bir senaryoda takımların çalışanları bölgede mahsur kalabilir.

Olası bir güvenlik krizinin yanı sıra, Formula 1’in yarışları gerçekleştirme kararının şampiyonanın imajına ciddi zarar verebileceği de değerlendiriliyor.

A general view of the grid during the F1 Grand Prix of Qatar

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Liberty Media’nın bölgedeki ticari çıkarları

Liberty Media’nın yarışları iptal etme konusunda temkinli davranmasının arkasında önemli ticari ilişkiler bulunuyor. Orta Doğu ülkeleri, Formula 1’in önemli iş ortakları arasında yer alıyor.

Audi F1 takımının hissedarları arasında Katarlı yatırımcılar bulunurken, McLaren’ın da Abu Dhabi bağlantılı yatırımcıları var. Bu ilişkiler, yarışların geleceğine ilişkin kararları daha karmaşık hale getiriyor.

Bununla birlikte, güvenlik endişelerinin yalnızca MotoGP ile sınırlı olmadığı ve Formula 1 padokunda da giderek daha fazla konuşulduğu belirtiliyor.

Alternatif olarak Imola gündemde

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Dakar Rallisi organizatörleri de dikkat çekici bir karar aldı. Suudi Arabistan’da düzenlenmesi planlanan organizasyon, artan maliyetlere ve lojistik zorluklara rağmen Portekiz ve Fas’a taşındı.

Formula 1’in de benzer bir alternatif üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. İddialara göre, Katar Grand Prix’sinin iptal edilmesi gerekmesi durumunda Imola’da yarış düzenlenmesi değerlendiriliyor. İtalyan pistinde böyle bir organizasyon için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı da belirtiliyor.

Ancak Formula 1’den konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

Mevcut takvime göre Katar Grand Prix’sinin 29 Kasım’da, sezon finali niteliğindeki Abu Dhabi Grand Prix’sinin ise bir hafta sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Formula 1 yönetiminin, güvenlik koşulları ve olası alternatifleri göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde karar vermesi bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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