Formula 1 padoğu, Vettel'e veda koşusu için bir araya geldi

Pazar günkü son Grand Prix startı öncesinde Vettel, F1 padoğunda çalışan herkes için "Run with Seb" [Seb ile koş] adlı bir pist koşusu etkinliği düzenledi.

Vettel padoktakileri, pistte dolaşan kamyonun arkasında yürümeye ya da koşmaya davet etti. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Haas pilotu Mick Schumacher, Vettel'in yanında koşuya katıldı ve ikili; turların çoğunu birlikte tamamladılar. Ferrari pilotu Charles Leclerc de F1 CEO'su Stefano Domenicali ile birlikte çekilecek grup fotoğrafı için starta katıldı.

Katılımcılara, 2013 Hindistan Grand Prix'sinde dördüncü Dünya Şampiyonluğunu kazandıktan sonra Red Bull RB9 aracının önünde eğilen Vettel'in silüeti ve 'Danke Seb' [Teşekkürler Seb] yazan özel tişörtler verildi.

Vettel start öncesinde, "Kendi temponuzda koşun ve acele etmeyin, istediğiniz kadar hızlı gidin. Önemli olan bunu birlikte yapmamız."

“Bütün bu yıllar için Formula 1'e ve padoktaki herkese teşekkür ederim. Tüm sezon boyunca birlikte seyahat ediyoruz, o yüzden herkesi buna davet etmenin iyi bir fikir olacağını düşündüm." dedi.

Vettel'in babası Norbert, 5.2 km'lik Yas Marina Pisti'nde koşanlara eşlik etmek için iPod'unu pist hoparlörüne bağladı ve Oasis'ten Wonderwall ve Don't Look Back In Anger, The Ramones'tan Drops of Jupiter by Train ve Blitzkrieg Bop şarkıları çaldı.

Vettel, finiş çizgisi geçildiğinde katılımcıları alkışlamak, onlarla sohbet etmek, fotoğraf çektirmek ve imza vermek için koşunun sonuna kadar pistte kaldı.

Aston Martin de koşu öncesinde padok için 'Grazie Seb' [Teşekkürler Seb] yazan özelleştirilmiş Peroni bira şişelerini içeren bir içecek etkinliği düzenledi. Ayrıca, insanların Vettel'e; yıllar boyunca yaptıkları ve F1'e olan katkıları için teşekkür ederek imza atmaları ve bir mesaj bırakmaları için bir pankart da vardı.

Vettel'in yarıştığı eski takımlar olan Red Bull ve Ferrari de bu hafta sonu Alman pilot için etkinlikler düzenledi. Ferrari, İtalyanca konuşulan bir sunumda Vettel'e imzalı bir motor kapağı hediye ederken, Red Bull da ona imzalı bir arka kanat uç plakası hediye etmek için bir etkinlik düzenledi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, is joined on a run around the circuit by Mick Schumacher, Haas F1 Team, well wishers as part of his farewell at his final Grand Prix

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images