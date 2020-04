Formula 1 ne zaman dönecek? - En iyi ve en kötü ihtimaller

2020 Formula 1 sezonunun ilk 9 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi. Ertelenen yarışlara son olarak 14 Haziran'da yapılması planlanan Kanada GP eklendi.

Takımlar sürekli olarak sporun patronları ile görüşüyorlar ve sezonun ne zaman başlayabileceğine dair fikir alışverişi yapıyorlar. Ancak pandeminin etkisini sürdürmesi ve hatta birçok ülkede gittikçe kötüye gitmesi takvimin ne zaman başlayacağına dair tahminleri zorlaştırıyor.

2020 F1 sezonu için en iyi ve en kötü senaryolar neler?

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

En iyi senaryo: Yazın başlayacak 19 yarışlık takvim

Avrupa'daki ülkelerin çoğu koronavirüsten gittikçe daha fazla etkileniyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek birçok sportif aktivite iptal edilmiş durumda ancak F1 içerisinde sezonun yaz döneminde başlayabileceğine dair umut var.

F1 CEO'su Chase Carey, geçen ayın sonunda yapmış olduğu açıklamada 15 - 18 yarışlık bir takvimin mümkün olduğunu söylemişti. Bunun için sezonun yeni seneye de geçebileceğini belirtti.

Ancak F1'in Sportif Patronu Ross Brawn, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada bu sene temmuz ayında sezonu başlatıp 19 yarış yapabileceklerini söyledi.

Sky F1'e konuşan Brawn, "Temmuz ayında başlayabilirsek, 19 yarışlık bir sezona sahip olabiliriz. Bu, üst üste üç yarış yapıp, bir hafta dinleneceğimiz, sonra bir üç yarış daha yapıp, bir hafta daha dinlenebileceğimiz için zor olurdu. Ama lojistiğe bakarsak, Temmuz ayında başlayabilirsek 18 ila 19 yarışlık bir sezon düzenleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani seçim bu rakamlar arasında." demişti.

Şu ana kadar sadece Monaco GP resmi olarak iptal edildi. Onun dışındaki tüm yarışlar ertelenmiş durumda yani uygun olması halinde takvimde yer bulabilecekler.

Sezonu seyircilere kapalı başlatıp yarış hafta sonunda çift yarış yapılması gibi birçok seçenek değerlendiriliyor.

19 yarışlık bir takvim şu aşamada aşırı iddialı gibi görünüyor ve mümkün olursa tüm padok için yoğun baskı oluşturacak. Ancak en azından bu sezonun gerçekleşmesini, bu sayede organizatörlerin, takımların ve sporun ayakta kalmasını sağlayacak.

Hugenholtz corner at Zandvoort Photo by: Ronald Vording

En kötü senaryo: Tüm sezon iptal

Şu ana kadar ilk 9 yarışın iptal edilip ertelenmesinin ardından 2020'de hiç şampiyon olmayabileceği konusunda endişeler de yok değil.

COVID-19 pandemisinin etkisini her geçen gün arttırıyor olması nedeniyle her şeyin ne zaman normale döneceğini söylemek zor. Çin son günlerde ölüm oranının düşmesi ve her şeyin kontrol altına alınması sayesinde normalleşmeye başladı ancak ikinci bir dalga olabileceği konusunda endişeler devam ediyor.

Pandemi daha fazla ilerlemese dahi ülkeler ve organizatörler arasında yarışı gerçekleştirme konusunda isteksizlikler olabilir. Olimpiyatlar, UEFA Euro 2000 ve Wibledon gibi büyük sportif aktivitelerin bu sene gerçekleştirilmeyeceği duyurulmuştu. Bu açıdan F1'in de komple iptal edilmesi ihtimaller dışında değil.

F1'in dünya şampiyonu sayılabilmesi için 3 farklı kıtada 8 yarış yapması gerekiyor. Brawn, Ekim ayında dahi başlayıp bu sayıya ulaşabileceklerini söyledi.

Brawn, "FIA kurallarına göre, sekiz yarış aslında bir dünya şampiyonasına sahip olmamız için en düşük yarış sayısı. Ekim ayında başlayarak sekiz yarış gerçekleştirebiliriz. Yani belli bir son tarih istiyorsanız, bu Ekim olur."

"Ama gelecek yıl yarışmak devam etmek her zaman mümkün. Sezonu bitirebilmek adına Ocak ayını kullanabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Ama hayal edebileceğiniz üzere çok pek çok komplikasyon var." demişti.

Yani Ekim ayına kadar 8 pist bulurlarsa, o zaman bu sene bir şampiyona yapabilirler.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Charles Leclerc, Ferrari SF90, at the start of the race Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

En olası ihtimal hangisi?

Gerçekçi olmak gerekirse iki sınır ortasında bir yer en olası ihtimal gibi görünüyor.

İlk başta kapalı kapılar ardında yarış başlayıp, virüsün etkisini kaybetmesi halinde son dönemde seyircili yarışlar yapılabilir.

Mevcut şartlarda açılış yarışı Avrupa'da olmalı ve tüm 10 takım bu yarışa katılabilmeli. Brawn, yarışlar seyircisiz olarak başlasa dahi katılacak her personelin çok sıkı testlerden ve kısıtlamalardan geçeceğini söyledi.

"Kendi görüşümüz, yarışların muhtemelen Avrupa'da başlamasının olumlu olabileceği ve etkinliğin seyircisiz gerçekleşebileceği yönünde. Takımların charter uçuşlarla geldiği çok kapalı bir ortamda olabiliriz. Herkesin test edildiğinden ve temiz olduğundan, kimse için risk olmadığından emin oluruz ve seyircisiz bir yarışımız olur."

“Bu harika değil, ama hiç yarışmamaktan daha iyi. Sanırım sporu takip eden ve evde oturan milyonlarca insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Birçok insan tecrit edilmiş durumda ve eğer bir spor gerçekleştirebilirsek ve hem sporu canlı tutup hem de insanları eğlendirebilirsek, yaşadığımız bu kriz zamanında büyük bir artı olacaktır. Ama bunu yaparken kimseyi riske atamayız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mevcut durum ne?

Şu anda yapılabilecek ilk yarış 28 Haziran'daki Fransa GP. Paul Ricard yarışıyla ilgili henüz bir iptal ya da erteleme söz konusu değil. Onun hemen peşinden Avusturya GP, iki hafta sonra ise yani 19 Temmuz'da Britanya GP geliyor. Britanya GP yetkilileri, yarış gerçekleşecekse bunun bu ayın sonuna kadar kararlaştırılması gerekiyor.

Pandeminin etkisi yaz aylarına kadar azalırsa Brawn'ın önerdiği sayıya ulaşılabilir. Ancak şu an için yine de yapbozun parçalarını doğru yere koymak pek kolay görünmüyor.

Mevcut duruma bakarsak tüm tarihler havada diyebiliriz. Ancak F1, çok geç olmasındansa erken bir dönemde yarışların başlamasını istiyor.