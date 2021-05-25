Formula 1, Monako pistinde değişiklikler yapmayı planlıyor

Formula 1 takviminin göz bebeği ve ''herkesin kazanmak istediği yarış'' olarak bilinen Monako Grand Prix'si, zengin tarihi ve prestiji ile her sezon F1'deki en özel hafta sonlarından birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Monako'nun pist dışındaki cazibesi ve prestiji yüksek olsa da dar ve virajlarla domine edilmiş Monako pistinde geçiş yapmak oldukça zor ve yarışlar pist dışındaki kaliteyi gösteremiyor.

Özellikle, son yıllarda araçların daha da genişlemesi ile birlikte bu pistte geçiş yapmak neredeyse imkansız bir hâl aldı.

Sürücülerin, Monte Carlo caddelerinde araçların limitlerini zorlamaları mükemmel gözükse de bu senenin Grand Prix'sinin de pist üstü aksiyonu bakımından ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz.

Yarışta kaydedilen tek geçiş, Mick Schumacher'in ilk turda Fairpont virajında takım arkadaşı Nikita Mazepin'i geçmesi oldu (Sebastian Vettel, pit yolundan Pierre Gasly'nin önünde çıktığından, Vettel'in Casino Meydanı'na çıkılırken yaptığı hareket geçiş olarak sayılmıyor.).

Monako'da geçiş fırsatlarının az olması yeni bir sorun değil ve geçmişteki F1 yönetimleri de 1929'dan beri kullanılan pist düzenini geçiş fırsatlarını arttırabilecek şekilde değiştirmeye çalışmıştı. Henüz başarılı olabilen bir yönetim ise çıkmadı.

Mevcut F1 yönetiminin de henüz bir fikri yok ancak bu Monako yarışının ardından da bu konu hakkında düşünecekler.

Konu hakkında The Independent'a konuşan Brawn, şu ifadeleri kullandı: ''Burası Monako. Pisti değiştirme konusuna gelişigüzel baktık ve henüz netleşen bir şey yok. Denemeye devam edeceğiz.''

''Bu etkinliğin; büyük bir tarihi, büyük bir atmosferi var ve bu herkesin kazanmak istediği yarış. Fakat bildiğimiz gibi bu pistin bizi limitlediği yerler var.''

''İnsanlar, neden lastik stratejisini değiştirmiyorsunuz tarzında şeyler soruyor ancak takımlar bunlara adapte olabiliyor.''

''Birkaç sene önce bunu Singapur'da görmüştük. Lastikler oldukça yumuşaktı, onlar da yavaş yavaş sürdüler ve herkes dip dibe oldu. Böylelikle kimse pite giremedi. Takımlar bunların üstesinden gelmek için taktikler buluyorlar.''

''Bu, birilerinin [pistte] değişiklik yapmak istediği ilk zaman değil ve geçmiştekiler bir yere ulaşamamıştı. Fakat artık elimizde simülasyonlar var. Eminim ki oradaki personel yapabilecek bir şeyimiz olup olmadığını görecektir.'' ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images