Formula 1, Monako GP'deki TV hatalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Monako Grand Prix'sinin TV yayınında, Formula 1'den görmeye alışık olmadığımız pek çok hata yapıldı.

Sebastian Vettel pit çıkışında Pierre Gasly ve Lewis Hamilton'la pozisyon mücadelesine girmişti ve belki de en heyecanlı anlardan biriydi. Ancak yayın yönetmeni o noktada Lance Stroll'un hatalarını gösterdi.

Ayrıca ilk turda Mick Schumacher'in Nikita Mazepin'e yaptığı atak da neredeyse ekrana getirilmedi.

Bunların yanı sıra hafta sonu boyunca grafiklerle alakalı çok sayıda hata vardı ve bazı pilotların bilgileri ya da isimleri yanlış yazıldı.

Ancak Monako Grand Prix'si hafta sonunda Monako Otomobil Kulübü ile yapılan sözleşme gereği yarışın yayınlarını organize eden şirket TMC televizyon şirketiydi.

Bu yüzden yayınla ilgili eleştirilmesi gereken taraf onlar gibi görünüyor.

Bir Formula 1 sözcüsü, Motorsport Magazine'e verdiği demeçte, "Televizyon yayınından tamamen Monako Otomobil Kulübü sorumluydu."

"Operatörlerin ve yönetmelerin yaptıkları çalışmalarla en ufak ilgimiz yoktu. Elbette onlarla bu konu hakkında görüşeceğiz." dedi.