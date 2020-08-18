Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

F1 ve Amazon Machine Learning Solutions Lab, bir senedir en hızlı F1 pilotunu bulacağı bir algoritma üzerinde çalışıyordu. Formula 1, F1 Insight powered by AWS yapay zeka teknolojisini kullanarak, takım arkadaşlarının birbirlerine olan farkını kıyaslayarak bir liste hazırladı.

Bu algoritma içerisinde, arka sıralarda yer alan ancak sıralamalarda takım arkadaşına çok büyük fark atan pilotların da yer alma şansı bulunuyor çünkü yarışta ya da sıralamalarda elde edilen sonuçlardan ziyade, pilotların kendi ve takım arkadaşına göre sıralama performansı odaklanıldı.

Algoritmanın adil olması için sıralamada kazalar, araç sorunları, değişken hava şartları gibi sıra dışı olaylar hesaba dahil edilmedi.

Formula 1'in Veri Sistemleri Direktörü Rob Smedley, Yayın ve Medya Direktörü Dean Locke ve, Amazon ML Solutions Lab'in Ana Bilim İnsanı ve Üst Düzey Yöneticisi Dr. Priya Ponnapalli yönetiminde çalışan ve "En Hızlı Pilot" hakkında çalışmalar yapan ekip, algoritmanın adil olması için sıralamaya kazalar, araç sorunları, değişken hava şartları gibi sıra dışı olaylarını hesaba dahil etmedi.

Dr. Ponnapalli, araştırma hakkında şunları söyledi: "Yapay zeka teknolojisini, cevaplanması zor olan karmaşık problemlerde kullanmak için pek çok fırsat bulunmakta, ve bu vakada biz, taraftarlar arasında çıkan asırlık tartışmaları, kararları bilgilendirmek için veri kullanarak çözmeye çalıştık."

"F1 gibi zengin bir bilgi verisi kataloğuna sahip olan bir organizasyonla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyız. AWS olarak biz, yapay zekanın herkesin kendine yakın hissettiği bir şekilde kullanılmasından dolayı çok heyecanlıyız."

Bu hesaplamada 1983'ten beri her sıralama seansında elde edilen dereceler, yukarıdaki bahsettiğimiz gibi olağan dışı durumlar ve turlar çıkarılarak kullanıldı. Anlamlı bir veri oluşması için bazı kurallar koyuldu. Takım arkadaşlarının birbirlerine karşı kıyaslanabilmesi için aynı takımda en az 5 sıralamaya çıkmış olmaları gerekti. Bunun dışında yaş faktörü ve pilotun spora ara verip 3-4 sezon sonra dönmesi de dikkate alındı. Schumacher'in F1'e döndükten sonraki performansı, önceki dönemiyle aynı olmamıştı.

Algoritma ayrıca uzun süre takım arkadaşını domine eden pilotlara yüksek puanlama verdi. Bu sonuçta lastik yönetimi, yarış yönetimi gibi farklı özelliklerden ziyade sadece saf hıza göre değerlendirme yapılmaya çalışıldı.

1983'ten bu yana verilerin kullanılması ile en hızlı isim 65 pole pozisyonu kazanan Ayrton Senna oldu. Senna'nın 65 pole pozisyonu rekoru, listede 2 ve 3. sırada yer alan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton tarafından kırılsa da herkes, 1994'teki ölümcül kaza olmasaydı Senna'nın daha fazla benzer sonuç alabileceğini biliyordu.

Deneyin bir diğer yöneticisi olan Rob Smedley'e göre ise, algoritmanın "En Hızlı Pilot" seçiminde çıkan sonuçların kesin olduğu çok net bir şekilde ortada.

Smedley, deney hakkında şunları söyledi: "Sıralama hızı, hepimizin hakkında çok net olacağı bir etken. Eğer yarış temposunu düşünürseniz, yarış temposu içerisinde pek çok ince ayrıntı bulunmakta ve bazen istediğinizi çıkarmanız çok zor olabiliyor."

"Sıralama turu ise sadece tek bir tur, aynı araçta iki pilota sahipsiniz. Araçlar dışarı çıkar, tek bir tur atar ve daha iyi olan sürücü daha iyi tur atar. Tek bir veri göstergesi konusunda pek de fazla karmaşıklık bulunmamakta, bu yüzden kullandığımız veri göstergesi de bu oldu."

"Matematiksel modelleme yapan kişiler olarak biz, elimizde olan verilere bakarız ve bu verilerin, tüm seneler boyunca normalleştirildiğinden emin oluruz. Basitçe söylemek gerekirse, sıralamadaki tur zamanlarını kullandık ve yapay zeka da, elimizdeki güçlü veri olarak elde ettiği sıralama turlarına göre sıralamayı yaptı."

"Yaptığımız bu deney, saf hız olarak, yani sıralama turu olarak, sürücülerin nerede bulundukları konusunda bize net bir tablo sunuyor - bu saf hız etkeni, tarihin en hızlı sürücüsünü belirlemede, güçlü bir sürücünün özellikleri arasında, seçtiğimiz tek unsur, ki bu da oldukça heyecan verici."