Formula 1, Las Vegas'ta "lansman partisi" düzenledi
Formula 1 pilotlarından bazıları Cumartesi gecesi (yerel saatle) Las Vegas'ta "lansman partisi adı altında" bir gösteri sürüşü gerçekleştirdiler.
Formula 1, peş peşe yapılan yarışlardan ötürü oldukça yoğun bir dönemden geçiyor ancak sürpriz şekilde cumartesi gecesi Las Vegas'ta bir lansman partisi düzenlendi.
Yerel saatle gece saatlerinde yapılan bu etkinliğe Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez ve Alexander Albon katıldı.
Formula 1, bu yılın başında Las Vegas ile anlaşma imzaladığını ve gelecek yıl takvimde üç Amerika yarışı olacağını duyurmuştu.
Bu ünlü şehirdeki yarış 18 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek ve yerel saatle 22:00'de başlayacak.
Bu hafta sonu da bu etkinlikten neredeyse bir yıl önce, 'lansman partisi' düzenlendi ve ortaya harika görüntüler çıktı.
Biz de sizler için bu görüntülerden bazılarını derledik.
Sainz: "İnsanlar bazen ne kadar hızlı olduğumu algılayamıyorlar"
Leclerc: "Takıma yönelik eleştirileri umursamıyoruz"
Son Haberler
Wolff, Hamilton yorumu hakkında Alonso'nun 'fazla sinirli' olduğunu düşünüyor
Toto Wolff, İspanyol pilotun Lewis Hamilton hakkındaki sözlerinden sonra Fernando Alonso'yu 'fazla sinirli' olarak nitelendirdi.
Leclerc: "2023 sezonunda şampiyon olmak için her şeyi yapacağım"
Charles Leclerc, gelecek sezona sıkı hazırlanacağını ve şampiyon olmak için her şeyi deneyeceğini bir kez daha söylüyor.
Bagnaia: "Sezon boyunca şampiyon olabileceğime dair inancımı sadece bir saatliğine kaybettim"
Yeni MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia, şampiyon olacağına dair inancını sadece bir kere, yarış dışı kalarak 91 puan geri düştüğü Almanya GP'sinde kaybettiğini söylüyor.
Domenicali: "2022'de şampiyonluk yarışının olmaması F1'i etkilemedi"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, 2022 Dünya Şampiyonası mücadelesinin erken bitmesinin; sezonun son yarışlarına olan ilgiyi etkileyeceği yönündeki yorumları doğru bulmuyor.