Formula 1, Las Vegas'ta "lansman partisi" düzenledi

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Formula 1, peş peşe yapılan yarışlardan ötürü oldukça yoğun bir dönemden geçiyor ancak sürpriz şekilde cumartesi gecesi Las Vegas'ta bir lansman partisi düzenlendi.

Yerel saatle gece saatlerinde yapılan bu etkinliğe Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez ve Alexander Albon katıldı.

Formula 1, bu yılın başında Las Vegas ile anlaşma imzaladığını ve gelecek yıl takvimde üç Amerika yarışı olacağını duyurmuştu.

Bu ünlü şehirdeki yarış 18 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek ve yerel saatle 22:00'de başlayacak.

Bu hafta sonu da bu etkinlikten neredeyse bir yıl önce, 'lansman partisi' düzenlendi ve ortaya harika görüntüler çıktı.

Biz de sizler için bu görüntülerden bazılarını derledik.