Formula 1, Las Vegas'la görüşmelerde sona yaklaşıyor

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Formula 1'in geçen yılın sonunda Amerika'da üçüncü bir yarış düzenlemek için Las Vegas'la görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Görüşmeler F1 yönetimi tarafından doğrulansa da, takvimin yoğunluğu göz önüne alındığında kısa vadede bir yarış düzenlemek pek mümkün görünmüyordu.

Bununla beraber, görüşmeler son dönemde artmışa benziyor. Sport Business Journal'ın haberine göre F1 ve Las Vegas organizatörleri, şehirde bir yarış düzenlemek adına yapılan görüşmelerde sona yaklaştılar.

Hatta resmi duyurunun yılın ilk yarısında yapılabileceği iddia ediliyor.

Kaynaklar, görüşmelerin son dönemde hızlandığını ve F1 ile şehrin şu anda yarışın nihai özellikleri ve lojistik üzerinde çalıştığını söylüyor.

F1 bu yıl takvime Miami GP'yi eklemiş ve Amerika'daki yarış sayısını ikiye çıkarmıştı. Ülkedeki varlığını daha da artırmak isteyen spor yönetimi, Las Vegas yarışını mümkün olan en kısa sürede yani 2023 yılında gerçekleştirmek istiyor.

Ancak kaynaklar, görüşmelerde çıkabilecek pürüzlerden ötürü, yarışın 2024 yılında yapılma ihtimalinin bulunduğunu da belirttiler.

F1, son aylarda Las Vegas ve Nevada yetkililerine ek olarak şehirdeki işletmelerle derin görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda sporun yöneticileri, anlaşma zemini hazırlamak adına son aylarda bölgeyi pek çok kez ziyaret ettiler.

Çalışmalara, Chloe Targett Adams liderlik ediyor gibi görünüyor.

F1 tarihine bakıldığında, iki kez Las Vegas Grand Prix'si gerçekleşti. Bu iki yarış, 1980'lerin başında yani 1981 ve 1982'de yapıldı ve taraftarlar arasında pek de popüler değildi.

F1, bu iddialar karşısında şimdilik yorumda bulunmadı.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Las Vegas'da Fotoğraf: Red Bull Content Pool