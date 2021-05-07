Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

Formula 1 yarışı da 13 Haziran'da gerçekleştirilecek ve F1'deki takımların çoğunun fabrikası İngiltere'de yer alıyor. Haliyle Türkiye GP ile ilgili bir belirsizlik havası oluşmuş durumda.

Formula 1, şimdi İngiltere hükümetinin bu kararının Türkiye GP'si üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiriyor.

Bu, İngiltere merkezli yedi takımı ve yarışlar arasında İngiltere'ye dönen pek çok F1 ve FIA ​​personelini etkileyecek.

Ayrıca F1 takım personelinin ve sporla doğrudan alakalı olan kişilerin İngiltere'deki karantina muafiyetlerinin, kırmızı listedeki ülkelere uygulanamayacağı anlaşılıyor.

Bu, yarıştan birkaç hafta öncesine kadar kırmızı listede olan Portekiz GP için de potansiyel bir sorun olacaktı. Fakat ülke kısa bir süre önce kırmızı listeden çıkarıldı.

Bugün hükümetin yaptığı açıklamanın ardından bir F1 sözcüsü, "Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın farkındayız ve durumu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağız." dedi.

Birleşik Krallık hükümeti düzenli olarak kırmızı listeye aldığı ülkelerle ilgili durumu gözden geçirse de F1, lojistik konulardan ötürü yarışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda uzun süre bekleyemez.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söylemişti.

Şu anda bu maçın İngiltere'ye taşınması için çaba gösteriliyor.

Eğer Türkiye GP gerçekleşmezse, Türkiye'nin yerine yedek bir yarış bulmak pek de kolay olmayacak. Olası seçenekler Paul Ricard'da yapılacak Fransa GP öncesinde ikinci bir yarış gerçekleştirmek veya Red Bull Ring'de ikinci bir yarış gerçekleştirmek olabilir.