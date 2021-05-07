Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!
Formula 1 yönetimi, İngiltere'nin Türkiye'yi COVID-19 nedeniyle kırmızı listeye almasının ardından durum değerlendirmesi yaptıklarını açıkladı.
Türkiye, 13 Haziran'da yapılması planlanan Kanada Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1 takvimine dahil olmuştu.
Yarış, Bakü'den bir hafta sonra gerçekleştirilecek ve şu anda ülkemizdeki COVID-19 vakaları oldukça yüksek seviyelerde.
İngiltere, mevcut vakalar nedeniyle Türkiye'yi karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil etme kararı aldı.
Açıklamada, "Türkiye 12 Mayıs'tan itibaren İngiltere'nin kırmızı seyahat yasağı listesine eklenecek. Karar, en son bilimsel verilere ve pek çok uzmanın halk sağlığı tavsiyelerine dayanılarak alınmıştır. 12 Mayıs Çarşamba 04:00'ten (İng. saati) itibaren, son 10 günde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapmış, oturum izni olan Britanya, İrlanda & üçüncü ülke vatandaşlarının hükümet onaylı bir tesiste 10 gün karantinada kalmaları gerekecek. Son 10 gün içinde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapan diğer ziyaretçilerin İngiltere'ye girişi reddedilecektir." denilmişti.
Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor ve bu otel konaklamasının masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.
Formula 1 yarışı da 13 Haziran'da gerçekleştirilecek ve F1'deki takımların çoğunun fabrikası İngiltere'de yer alıyor. Haliyle Türkiye GP ile ilgili bir belirsizlik havası oluşmuş durumda.
Formula 1, şimdi İngiltere hükümetinin bu kararının Türkiye GP'si üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiriyor.
Bu, İngiltere merkezli yedi takımı ve yarışlar arasında İngiltere'ye dönen pek çok F1 ve FIA personelini etkileyecek.
Ayrıca F1 takım personelinin ve sporla doğrudan alakalı olan kişilerin İngiltere'deki karantina muafiyetlerinin, kırmızı listedeki ülkelere uygulanamayacağı anlaşılıyor.
Bu, yarıştan birkaç hafta öncesine kadar kırmızı listede olan Portekiz GP için de potansiyel bir sorun olacaktı. Fakat ülke kısa bir süre önce kırmızı listeden çıkarıldı.
Bugün hükümetin yaptığı açıklamanın ardından bir F1 sözcüsü, "Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın farkındayız ve durumu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağız." dedi.
Birleşik Krallık hükümeti düzenli olarak kırmızı listeye aldığı ülkelerle ilgili durumu gözden geçirse de F1, lojistik konulardan ötürü yarışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda uzun süre bekleyemez.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söylemişti.
Şu anda bu maçın İngiltere'ye taşınması için çaba gösteriliyor.
Circuit Paul Ricard at night
Fotoğraf: ELMS
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|Kemal Şengül