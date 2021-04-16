Formula 1, Kanada GP’nin yerini doldurmak için Nürburgring ile görüşüyor

Geçtiğimiz günlerde birçok kaynak, ülkedeki sıkı COVID-19 protokollerine rağmen Kanada Grand Prix’sinin gerçekleşebileceğini söylüyordu.

Fakat Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante yaptığı açıklamada, 13 Haziran’daki Kanada Grand Prix’sinden önce sürücülerin yapacağı karantinanın yeterli olmayacağını belirtmişti.

Dün, Kanada Grand Prix’sinin iptal edileceği iddia edildi ve çoğunluk Formula 1 yönetiminin bu boşluğu Türkiye ile kapatacağını düşünüyordu.

Ancak padoktan gelen haberler bu yönde değil. Alman muhabir Görner, Formula 1’in bu boşluk için Nürburgring pistinin yönetimi ile görüştüğünü ve bunun artık ‘bir söylentiden fazlası’ olduğunu dile getirdi.

Dün padoktan paylaştığı videoda konuyla alakalı konuşan Görner, şunları söyledi: ‘’Imola padokundaki en büyük konuşma noktası bu söylenti. Formula 1, Almanya’ya dönüyor. Motor sporlarının zirvesi 13 Haziran’da Almanya’ya uğrayacak. Bu tarihte yer alması planlanan Kanada Grand Prix’si COVID nedeniyle ertelendi.’’

Nurburgring Grand Prix organizatörleri ise oldukça temkinli.

Motorsport.com'a konuşan Nurburgring sözcüsü, ‘’13 Haziran’daki Grand Prix’nin Nürburgring’de yapılacağı konusunda anlaşma sağlandığı ile alakalı söylentiler bize de sürpriz oldu. Henüz Formula 1 ile elle tutulur bir görüşme yapmadık.’’

‘’Bu durumdaki pozisyonumuz aynı. Ortada yeni bir şey yok. Her zaman sonuca bağlamayan kontrat görüşmeleri oluyordu."

''Ancak eğer Formula 1 bize detaylı bir kontratla gelirse fizibilite çalışması yapmamız gerek çünkü Almanya’daki en büyük spor etkinliklerinden olan 24 Saat yarışı, F1 etkinliğinden birkaç gün sonra yapılacak.''

''Fakat böyle bir projenin altından kalkabileceğimizi düşünüyoruz ve bunu geçen sene kanıtladık. F1 yarışının başka bir tarihte yapılması hakkında görüşülmüyor.’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Grand Prix’nin yapılacağı tarihlerde pistte gerçekleştirilmesi planlanan "Rock am Ring" festivali iptal edildi. Böylelikle pist, bu tarihlerde yarışa ev sahipliği yapabilir. Grand Prix’nin yapılması planlanan 13 Haziran tarihine 2 aydan kısa süre kaldı.'

Formula 1’in çabuk bir karar vermesi gerekecek çünkü Gerhard’ın da söylediği gibi, yarışın farklı bir tarihe ertelenmesi söz konusu değil. Çünkü takvimin 2. yarısı önceden ertelenen yarışlarla birlikte oldukça doldu ve bu kadar kısa sürede bu kadar çok yarış yapmak pandemi şartlarında zorluk çıkarabilir.'

'Nurburgring, geçtiğimiz sene kısa bir sürede bu organizasyona ev sahipliği yapabileceğini göstermişti. Formula 1’in ilgisini bu da çekçektir.

Formula 1 yönetimi, Kanada hükümetinden seyircisiz yapılacak bu yarışın gelir açığını kapamak adına 6 milyon dolar daha finansal destek istemişti. Grand Prix’nin iptalinde bunun da etkili olduğu düşünülüyor.

Eğer Formula 1, Kanada’dan istediği katılım ücreti olan 25 milyon doları Türkiye yönetiminden ve organizatörlerinden de istediyse, işler bu yüzden çıkmaza girmiş olabilir.

Fakat Türkiye’nin de lojistik açıdan büyük bir avantajı var. 6 Haziran’daki Azerbaycan Grand Prix’sinden 1 hafta sonra yapılması planlanan bu yarış Türkiye’ye verilirse lojistik ücretleri büyük oranda düşebilir.

Sonuç olarak her şey şu an birer söylentiden ibaret. Ortalıkta çok fazla bilgi kirliliği bulunmakta ve Malezya’ya bile gidilebileceğini söyleyenler var. Doğru ve güvenilir bilgileri aldıkça size aktarmaya devam edeceğiz.