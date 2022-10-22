Formula 1, genç kadınlara özel bir seri yapmayı planlıyor

Haberi dinle

Şampiyona, 16 yaş ve üstü genç sürücülerden oluşacak ve F3'e; ardından F2'ye giden bir alt seri görevi üstelenecek.

Hiçbir şey teyit edilmemiş olsa da, F4 araçlarının kullanılması ve serinin mevcut F2/F3 organizasyonunun çatısı altında yürütülmesi bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 12-15 araçlık bir grid olması bekleniyor.

Henüz kesin bir bilgi gelmemesine rağmen bir F1 sözcüsü, "Yetenekli kadın sürücülerin ilerlemesi ve en üst seviyelere ulaşması için onlara daha fazla fırsat sağlamaya kararlıyız." şeklinde açıklama yaptı.

W Series, 2021'de F1 destek programına katıldı. Ancak finansal sıkıntılar yaşaması üzerine bu sezonun son iki yarışının iptal edilmesi ve Singapur'un son yarış olarak kalmasından sonra organizasyonun geleceği şüpheli olmaya devam ediyor.

F1 kaynakları, W Series 2023'te hayatta kalır ve geri dönerse, daha hızlı F3 tarzı arabalara ve daha eski sürücülere sahip olduğu için bu yeni girişimle birlikte çalışabileceğini belirtiyor.

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perşembe günü Lewis Hamilton, F1'in kadın sürücüleri teşvik etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini önermişti.

Hamilton, "F1 tarihi boyunca, sporda kadınlara yeterince odaklanılmadı."

“Şu anda yeterince vurgu yok. Orada yapılan büyük işe yeterince önem verilmiyor."

"Sektörümüzde bu konu, yönetim kurulu genelinde yeterli bir şekilde temsil edilmiyor. Bu genç, harika sürücülerin F1'e ulaşması için gerçekten bir yol yok."

"'Asla bir kadın F1 pilotu görmeyeceğiz' diyen insanlar var. Bu iyi bir ifade değil. Bu yüzden daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum.” demişti.

Hamilton ayrıca, F1'in devreye girip W Series'i kurtarabileceğini öne sürdü: "Organizasyon, F1 ve Liberty bu kadar iyi giderken, bu alanda yardımcı olmaları onlar için çok fazla olmazdı."