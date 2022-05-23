Formula 1: "İspanya GP'sinde yaşanan sorunlar kabul edilemez"

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Barcelona pist yönetimi, 2022 İspanya GP'si için tüm biletlerin satıldığını duyurdu. Bu, COVID-19 salgınından ötürü çok az sayıda seyirci alınan iki yılın ardından 300.000 seyircinin bir anda piste akın etmesi anlamına geliyordu.

Ancak kısa süre içinde pistin tam kapasite çalışmaya uygun olmadığı ortaya çıktı, bunun en büyük göstergesi hafta sonu boyunca yiyecek-içecek satış noktaları ve tuvaletlerde ciddi kuyruklar oluşmasıydı.

Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri piste giden yollarda ciddi bir trafik olduğu ve yarışa arabasıyla gelen taraftarların park yeri bulmakta zorlandığı da görüldü. Küçük bir istasyon olan Montmelo tren istasyonu da yoğun ilgiyi karşılamaya yetmedi.

Tüm bu sıkıntıların üstüne bir de Katalunya'da sezonun en sıcak haftasının yaşanması da eklendi, 3 gün boyunca ortalama sıcaklık 35 dereceydi. Birçok taraftar kötü hava koşullarını yeterince yiyeceği olmadan karşılamak durumunda kaldı.

Sosyal medyada birçok taraftar memnuniyetsizliğini dile getirmekte gecikmedi, hatta bilet almasına rağmen yarışa gelmeyeceğini söyleyen birçok kişi de oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın bitmesinden birkaç saat sonra bir açıklama yayınlayan F1 yönetimi, yaşanan sorunları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve gelecek sene benzer sorunların tekrarlanmaması için bir plan hazırlanmasını istedi.

Açıklamada, "Yarışa çok sayıda taraftarın katılması sonucu hem pistte hem de pistin dışında ciddi trafik sorunları meydana geldi."

"Organizatörlere yaşanan sorunların kabul edilemez olduğunu ve gelecek sezondan itibaren düzeltilmesi gerektiğini bildirdik." ifadeleri yer aldı.

Montmelo pistinde bu yılki yarış için bazı yenilikler yapılmıştı, ancak önemli seyirci tesislerinin bir kısmı yıllar boyunca neredeyse hiç dokunulmadan kaldı.

İspanya hem turistler için popüler bir ülke, hem de Max Verstappen'in kariyerinin ilk galibiyetini elde ettiği pist, dolayısıyla İspanya GP, son yıllarda Katalonya'ya seyahat eden Hollandalı hayranların akınına uğradı.

Carlos Sainz'in Ferrari ile iyi sonuçlar elde etmesi ve Fernando Alonso'nun 2018'den bu yana ilk kez kendi seyircisinin karşısına çıkması da taraftarların 1991'den bu yana F1'e ev sahipliği yapan Montmelo'ya dönmesi için yeterli bir motivasyon oldu.