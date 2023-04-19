Formula 1, ilk 3 yarışta puan kazanma rekorunu kırdı

Avustralya GP ile sezonun üçüncü yarışı geride kalırken, bu üç yarışta 10 takımın 10'u da bir şekilde puan kazanmayı başardı.

Alex Albon'un Bahreyn'deki, Yuki Tsunoda'nın ise Avustralya'daki onunculukları Williams ve AlphaTauri takımlarına birer puan getirirken orta gruptaki mücadele her zamankinden daha üst seviyeye ulaştı.

2023 sezonu, daha yakın yarışlara izin vermesi planlanan zemin etkili yeni araçlarla geçen 2. sezon. Diğer taraftan 2021'de getirilen bütçe sınırı ile geçen 3. sezon. Tüm bunlar takımların birbirlerine daha yakın olmasını sağladı.

İlk iki yarışın ardından McLaren ve AlphaTauri hiç puan alamamıştı ancak Avustralya'da iki takımın da puan almasıyla tüm takımlar puan almış oldu.

Kıyaslama yapmak gerekirse, geçen sene Aston Martin ilk 3 yarışta hiç puan alamamıştı. Bu sene ise Aston Martin ilk üç yarışta üç kez podyuma çıkarak büyük bir ilerleme kaydetti.

Diğer taraftan eski kuralların uygulandığı son sene olan 2021'de Williams, Alfa Romeo ve Haas takımları ilk 3 yarışta puan alamazken, Haas tüm sezonu puansız kapatmıştı.