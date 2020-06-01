Mugello, ikinci İtalya GP'ye ev sahipliği yapabilir

FIA henüz Formula 1 takvimini yayınlamadı, ancak yarın için bir basın açıklaması yapması ve Avrupa takvimini açıklaması bekleniyor.

Yaşanan problemler Avrupa sezonundan kaynaklanmıyor. Diğer kıtalarla ilgili şüpheler var ve bunlar her geçen gün artıyor.

Bakü, Singapur ve Sochi gibi pistler, yarışı seyircili şekilde gerçekleştirmek istiyorlar. Ancak bu yarışların hiçbirisinin seyircili yapılması mümkün görünmüyor. Bu da süreci uzatıyor.

Tüm bunlar nedeniyle İtalya'nın tıpkı Avusturya (Red Bull Ring) ve Büyük Britanya (Silverstone) gibi ikinci bir yarış düzenleme ihtimali artıyor. ACI, şu noktada Mugello'da ikinci bir İtalya GP yapmanın mümkün olup olmadığına bakıyor.

Ferrari'nin sahibi olduğu Toskana pisti, yarışın kapalı kapılar ardında yapılması için ideal bir yer olacak. Çünkü buraya erişim kolay değil ve halkla ilgili sorunlar oluşmayacak.

Motorsport.com tarafından edinilen bilgilere göre Mugello da F1 takvimindeki ikinci İtalya yarışına ev sahipliği yapmaya sıcak bakıyor.

FIA ve Liberty, bir pistte birden fazla yarış yapma ihtimalini değerlendiriyor. Ama zaten iki farklı pistte ikişer yapılacak. Bu, FIA ve Liberty'i endişelendiren bir durum. Çünkü aynı pistte yapılacak yarışlarda sonuçların aynı olmasından korkuyorlar.