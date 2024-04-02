İstanbul Park'ın yeni sahipleri, F1'i 2026 yılında Türkiye'ye getirmek istiyor!
İstanbul Park pistinin yeni işletmecisi belli oldu. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu şirket, Formula 1 yarışlarının düzenlediği İstanbul Park pistinin işletme haklarını aldı.
The Turkish flag
Mark Sutton / Motorsport Images
İstanbul Park'a yönelik yeni ihale bugün itibariylesonuçlandı; Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbul Park pistinin yeni işletmecisi oldu.
Formula 1 organizasyonunun sahibi Liberty Media Corporation yetkililerinin, bayram sonrası İstanbul'a gelerek, pistin kullanım amacına uygun şekilde işletilmesine dönük açıklamalar yapması bekleniyor.
'FORMULA 1 2026'DA TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK'
Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Lale Cander, Formula 1 yarışlarını 2026’da yeniden Türkiye’ye getirmek istediklerini söyledi.
Cander, "İstanbul Park pisti bir cazibe merkezi olacak. Formula 1, son derece prestijli bir organizasyon. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkeye muazzam bir para bırakıyor ve o ülkenin prestijini yükseltiyor. Düşünün, en son Miami’de düzenlendiğinde kente 4 gün içinde 450 milyon dolar kazandırdı. 2026’da yarış takviminden çıkan ülkeler olacak, dolayısı ile Türkiye’de yarışlar yeniden yapılabilecek" dedi.
'TOSFED İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yakın temas içinde olduklarını da anlatan Cander, "TOSFED olmadan bu iş olmaz. İşin sportif tarafında TOSFED ile birlikte çalışıyoruz. Formula 1 haricinde diğer yarışları da İstanbul Park’a getireceğiz. Pist yıllardır milli sporculara kapalıydı, artık sporcular da pisti kullanabilecekler. İstanbul Park, Türkiye için çok güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapan Lale Cander, Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Finmeccanica ve Gemmo gibi büyük şirketlere danışmanlık yapmaya devam eden Cander, şirketler hukuku ve yabancı yatırımlar kanunu konularında uzman bir isim.
Yeni konsolosluk binası inşası için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da avukatlığını yapan Cander'in temsil ettiği kurumlar arasında Iveco S.p.A., AgustaWestland S.p.A, Top Leasing GmbH bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Cander, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansını yaptı. Cander, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı.ü
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale şartnamesine göre, 30 yıllığına kiralanacak pistin tahmin edilen bedeli 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak.
Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak.
Haber - Kaynak: Habertürk
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