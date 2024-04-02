İstanbul Park'ın yeni sahipleri, F1'i 2026 yılında Türkiye'ye getirmek istiyor!

İstanbul Park'a yönelik yeni ihale bugün itibariylesonuçlandı; Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbul Park pistinin yeni işletmecisi oldu.

Formula 1 organizasyonunun sahibi Liberty Media Corporation yetkililerinin, bayram sonrası İstanbul'a gelerek, pistin kullanım amacına uygun şekilde işletilmesine dönük açıklamalar yapması bekleniyor.

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Lale Cander, Formula 1 yarışlarını 2026’da yeniden Türkiye’ye getirmek istediklerini söyledi.

Cander, "İstanbul Park pisti bir cazibe merkezi olacak. Formula 1, son derece prestijli bir organizasyon. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkeye muazzam bir para bırakıyor ve o ülkenin prestijini yükseltiyor. Düşünün, en son Miami’de düzenlendiğinde kente 4 gün içinde 450 milyon dolar kazandırdı. 2026’da yarış takviminden çıkan ülkeler olacak, dolayısı ile Türkiye’de yarışlar yeniden yapılabilecek" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yakın temas içinde olduklarını da anlatan Cander, "TOSFED olmadan bu iş olmaz. İşin sportif tarafında TOSFED ile birlikte çalışıyoruz. Formula 1 haricinde diğer yarışları da İstanbul Park’a getireceğiz. Pist yıllardır milli sporculara kapalıydı, artık sporcular da pisti kullanabilecekler. İstanbul Park, Türkiye için çok güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.