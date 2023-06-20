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Formula 1, Hockenheim'a dönüşe yeniden ilgi gösteriyor

Almanya, Formula 1 takvimine dönüş için yeniden iyi bir konuma gelmiş durumda.

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A Hockenheimring sign on the pit straight. Circuit detail

Son olarak 2019 sezonunda Almanya GP'sine ev sahipliği yapan Hockenheim, o günden bu yana finansal sebeplerden ötürü F1'e hasret.

Ancak bu durumun gelecekte değişmesi mümkün, en azından Hockenheim-Ring GmbH'nin genel müdürü Jörn Teske'nin sözlerinde gizli bir iyimserlik görülüyor.

Watson.de'ye verdiği bir röportajda Teske, "Hockenheimring olarak Formula 1 yarışlarına büyük bir ilgi duyuyoruz, bu konuda kesinlikle istekliyiz."

"Henüz bu konuyla ilgili resmi bir görüşme yapılmadı, ancak baskı giderek artıyor ve Formula 1, bize geri gelip, müzakerelere başlama isteğini ifade ediyor."

"Stefano Domenicali ile uzun süredir temas halindeyiz. Görüşmemizi çok iyi hatırlıyorum ama ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum."

"Sonrasında diğer F1 yöneticileriyle ve doğrudan organizatörlerle ilişkilerden sorumlu olan isimlerle birkaç temasımız oldu. Sonuncusu birkaç hafta önceydi."

Hockenheim ve pistten manzara

Hockenheim ve pistten manzara

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Organizatörlerden gelecekte takvimde yer alabileceğimize dair olumlu sinyaller alıyoruz. Ancak şu anda bu sadece sinyallerden ibaret."

"Karşılaştığımız sorun, sadece bilet gelirleriyle Formula 1'e ev sahipliği yapma ücretini karşılayamayacağımızdır. Bu yüzden mali riskin paylaşılması gerekiyor ve bu konuda Almanya Grand Prix'sini düzenlemeye ilgi duyan ortaklara ihtiyacımız var."

"Diğer ülkeler Formula 1'i bir pazarlama platformu olarak görme konusunda istekli, ancak Almanya'da durum farklı. Politik destek almakta zorluk yaşıyoruz ve bu olmadan hiçbir şeyin ilerlemesi mümkün değil."

"Ancak 2026'da Audi fabrika takımının Formula 1'e katılması, bu tartışmayı yeniden canlandırabilir. Tabii ki bu, Audi'nin aradaki finansal açığı kapatmayı isteyeceği anlamına gelmez."

"Fakat Formula 1'i Almanya'ya geri getirmek için güçlerimizi birleştirmemiz gerektiği açık." dedi.

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