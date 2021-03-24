Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Özlediğimiz ses geri dönüyor, Formula 1 2021 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor! Formula 1, Türkiye'de her zaman olduğu gibi yine S Sport ve S Sport Plus'ta olacak.
S Sport, uzun süredir Formula 1'in Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor ve bu yıl taraftarları yeni sürprizler bekliyor.
Bu yıl gerçekleştirilecek 23 yarış ve sıralama turları, S Sport ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.
Ayrıca Türkiye'de ilk kez cuma antrenmanları da Türkçe anlatımla ve canlı olarak sadece S Sport Plus'tan seyredilebilecek.
Cuma antrenman seansları da dahil olmak üzere tüm antrenman seansları, sıralama turları ve yarışları, hem canlı hem de tekrar izle seçeneğiyle S Sport Plus'tan seyredebilirsiniz.
Ayrıca S Sport Plus, bu hafta sonu Formula 2 Bahreyn GP'sini de ekranlara getiriyor. Sezonun ilk F2 yarışı, Türkçe anlatımla 28 Mart Pazar günü saat 13:50'de sadece S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
S Sport Plus yıllık paket şu anda Formula 1'in yeni sezonuna özel 40 TL indirimle 159,99 TL yerine 119,99 TL'den satışa sunulmuş durumda. Çok avantajlı bu kampanya sayesinde "F12021" koduyla ssportplus.com'dan üye olup, yıl boyunca tüm seansları seyredebilirsiniz.
Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.
2021 Formula 1 sezonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile başlayacak ve Cuma günkü antrenmanlar S Sport Plus'tan ekranlara gelecek. Cumartesi ve pazar günkü seanslar ise hem S Sport 2 hem de S Sport Plus'tan seyredilebilecek.
Bahreyn GP Formula 1 ve Formula 2 yarış programı:
|Tarih
|Seans
|Saat
|Kanal
|26 Mart Cuma
|1. antrenman
|13:30 - 15:30
|S Sport Plus
|26 Mart Cuma
|2. antrenman
|18:00 - 19:00
|S Sport Plus
|27 Mart Cumartesi
|3. antrenman
|15:00 - 16:00
|S Sport 2 & S Sport Plus
|27 Mart Cumartesi
|Sıralama seansı
|18:00 - 19:00
|S Sport 2 & S Sport Plus
|28 Mart Pazar
|F2 yarışı
|13:50
|S Sport Plus
|28 Mart Pazar
|Yarış
|18:00
|S Sport 2 & S Sport Plus
Önceki haber
Grosjean, Haas’la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak
Sonraki haber
Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül