Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

S Sport, uzun süredir Formula 1'in Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor ve bu yıl taraftarları yeni sürprizler bekliyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek 23 yarış ve sıralama turları, S Sport ve S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Ayrıca Türkiye'de ilk kez cuma antrenmanları da Türkçe anlatımla ve canlı olarak sadece S Sport Plus'tan seyredilebilecek.

Cuma antrenman seansları da dahil olmak üzere tüm antrenman seansları, sıralama turları ve yarışları, hem canlı hem de tekrar izle seçeneğiyle S Sport Plus'tan seyredebilirsiniz.

Ayrıca S Sport Plus, bu hafta sonu Formula 2 Bahreyn GP'sini de ekranlara getiriyor. Sezonun ilk F2 yarışı, Türkçe anlatımla 28 Mart Pazar günü saat 13:50'de sadece S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S Sport Plus yıllık paket şu anda Formula 1'in yeni sezonuna özel 40 TL indirimle 159,99 TL yerine 119,99 TL'den satışa sunulmuş durumda. Çok avantajlı bu kampanya sayesinde "F12021" koduyla ssportplus.com'dan üye olup, yıl boyunca tüm seansları seyredebilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2021 Formula 1 sezonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile başlayacak ve Cuma günkü antrenmanlar S Sport Plus'tan ekranlara gelecek. Cumartesi ve pazar günkü seanslar ise hem S Sport 2 hem de S Sport Plus'tan seyredilebilecek.

Bahreyn GP Formula 1 ve Formula 2 yarış programı:

Tarih Seans Saat Kanal 26 Mart Cuma 1. antrenman 13:30 - 15:30 S Sport Plus 26 Mart Cuma 2. antrenman 18:00 - 19:00 S Sport Plus 27 Mart Cumartesi 3. antrenman 15:00 - 16:00 S Sport 2 & S Sport Plus 27 Mart Cumartesi Sıralama seansı 18:00 - 19:00 S Sport 2 & S Sport Plus 28 Mart Pazar F2 yarışı 13:50 S Sport Plus 28 Mart Pazar Yarış 18:00 S Sport 2 & S Sport Plus