Formula 1, her yarış hafta sonunda sprint yarışı yapmayı düşünmüyor

Motorsport Network, F1 ve Nielsen Sports'un ortaklaşa düzenlediği F1 Küresel Anketi'ne 187 farklı ülkeden 167 binden fazla taraftar katıldı ve anket sonuçları Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden önce perşembe günü yayınlandı.

Formula 1 bu yıl Silverstone ve Monza'da iki ayrı sprint yarışı düzenledi ve Interlagos'taki Brezilya Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve son sprint yarışı yapılacak. Revize edilmiş hafta sonu formatı, 2022 yılında yaklaşık altı yarışta kullanılacak.

Ankete katılanların %7'si, sprint yarışlarının gösteriyi iyileştiğini düşünse de, taraftarların yaklaşık %60'ı her yarışta uygulanmasına karşı çıktı ve böylelikle sprint yarışı destek alsa da, bu formatın her yarışta kullanılması fikri ezici şekilde reddedildi.

Anketin sonuçlarını değerlendiren F1 CEO'su ve Başkanı Domenicali, sprint yarışına verilen desteğin cesaret verici olduğunu ve her yarış hafta sonunda sprint yarışı olmayacağını belirtti.

Domenicali, "Sonuçlar gerçekten oldukça cesaret verici."

"Sonuçlara baktığımızda, değişimden daha az mutlu olan daha geleneksel taraftarların karışık duygular yaşadığını görüyoruz, yeni taraftarlar ise işlerin farklı şekilde gittiğini görmekten gerçekten mutlu oluyorlar. Yani temelde dikkate almaya değer bulduğum şey bu."

"Bu yüzden ankette de belirttiğim gibi, tüm yarışları farklı formatta yapmayı düşünmüyoruz."

"Formatın kalitesini artırmak için takımlarla birlikte bazı değişiklikler düşünüyoruz ve sabit bir sayı oluşturabileceğimize inanıyoruz, yakın gelecekte sanırım bu sayı altı olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images