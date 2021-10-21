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Formula 1 Haberler

Formula 1, her yarış hafta sonunda sprint yarışı yapmayı düşünmüyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Stefano Domenicali'ye göre Formula 1, taraftarların Küresel Anket'te tepki gösterdiği sprint yarışlarını her yarış hafta sonunda gerçekleştirmeyi düşünmüyor.

Formula 1, her yarış hafta sonunda sprint yarışı yapmayı düşünmüyor

Motorsport Network, F1 ve Nielsen Sports'un ortaklaşa düzenlediği F1 Küresel Anketi'ne 187 farklı ülkeden 167 binden fazla taraftar katıldı ve anket sonuçları Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden önce perşembe günü yayınlandı.

Formula 1 bu yıl Silverstone ve Monza'da iki ayrı sprint yarışı düzenledi ve Interlagos'taki Brezilya Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve son sprint yarışı yapılacak. Revize edilmiş hafta sonu formatı, 2022 yılında yaklaşık altı yarışta kullanılacak.

Ankete katılanların %7'si, sprint yarışlarının gösteriyi iyileştiğini düşünse de, taraftarların yaklaşık %60'ı her yarışta uygulanmasına karşı çıktı ve böylelikle sprint yarışı destek alsa da, bu formatın her yarışta kullanılması fikri ezici şekilde reddedildi.

Anketin sonuçlarını değerlendiren F1 CEO'su ve Başkanı Domenicali, sprint yarışına verilen desteğin cesaret verici olduğunu ve her yarış hafta sonunda sprint yarışı olmayacağını belirtti.

Domenicali, "Sonuçlar gerçekten oldukça cesaret verici."

"Sonuçlara baktığımızda, değişimden daha az mutlu olan daha geleneksel taraftarların karışık duygular yaşadığını görüyoruz, yeni taraftarlar ise işlerin farklı şekilde gittiğini görmekten gerçekten mutlu oluyorlar. Yani temelde dikkate almaya değer bulduğum şey bu."

"Bu yüzden ankette de belirttiğim gibi, tüm yarışları farklı formatta yapmayı düşünmüyoruz."

"Formatın kalitesini artırmak için takımlarla birlikte bazı değişiklikler düşünüyoruz ve sabit bir sayı oluşturabileceğimize inanıyoruz, yakın gelecekte sanırım bu sayı altı olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1, önümüzdeki yıl için sprint yarışı formatını gözden geçirmeyi düşünüyor ve bu kapsamda pazar günkü yarışın giridini belirlemeyen bağımsız yarışlar düzenlenebilir.

Ankette, taraftarlar tarafından "olumsuz" olarak değerlendiren bir başka format önerisi de, son yıllarda bazı takımlar tarafından, pistteki gösteriyi iyileştirmek adına ortaya atılan ters gridli yarışlardı.

Taraftarların %68'i, sıralama turlarını ilk sıradan tamamlayan ismin gridin arkasından başlayacağı bir sprint formatına karşı çıktılar. Domenicali de bu konuda büyük bir istekleri olmadığın söyledi.

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