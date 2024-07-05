Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak
Formula 1, motor sporlarında kültürel çeşitliliği artırma amacıyla Mission 44 ile bir iş birliği başlattığını duyurdu.
Lewis Hamilton tarafından 2021 yılında kurulan Mission 44 vakfı, motor sporlarında daha büyük temsil, kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlama hedefiyle kurulmuştu.
Bu vakıf, Formula 1 ile güçlerini birleştirdi. Bu hafta sonu gerçekleşecek Britanya Grand Prix'sinde, Formula 1 Mühendislik ve Mission 44 motor sporları mühendisliği yüksek lisansı burs programlarından öğrenciler, bir networking etkinliğinde bir araya gelecekler.
Mission 44 artık "resmi olarak Formula 1 tarafından desteklenen" en yeni hayır kurumu oldu. Her iki program da temsil edilmeyen geçmişlerden gelen öğrencilere finansal ve kariyer desteği sunuyor.
Mission 44 CEO'su Jason Arthur, "Lewis Hamilton üç yıl önce Mission 44'ü kurduğunda, dünyadaki gençler için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek yaratma amacı taşıyordu.”
“Formula 1 ile birlikte, motor sporları kariyer fırsatlarına erişimi artırabileceğiz, böylece gençler, geçmişleri ne olursa olsun, başarılı olabilirler.”
“Değişim kolektif eylem gerektirir ve Formula 1 ile olan iş birliğimizi büyüterek motor sporlarında çeşitliliği artırmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Formula 1 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Başkanı Ellen Jones, "Son birkaç yılda, Mission 44'ü motor sporlarımıza kültürel çeşitlilik kazandırma çabalarında desteklemek büyük bir zevkti ve öğrencilere ve gençlere F1 ve motor sporları dünyasının ilk deneyimini yaşatma konusunda yardımcı olduk.”
“Mission 44 ile bu yeni görevde çalışmayı ve bir sonraki nesle ilham vermek ve birlikte kaç kapı açabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz." diye ekledi.
Mission 44 web sitesinde bu yılın başlarında yazan Mission 44 Baş Büyüme Sorumlusu Jamie Elfenbein, vakfın F1 Academy ve Miami Grand Prix ile nasıl iş birliği yaptığını ve dünya çapında yeni nesil bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimli liderleri desteklemek için nasıl çalıştığını açıkladı.
Elfenbein, "Son iki buçuk yılda, girişimlerimiz Birleşik Krallık'ta 300.000 genç bireye ulaştı ve 2024 yılı sonuna kadar Miami, Austin, Las Vegas ve Brezilya'ya kadar genişleyecek.”
“Ancak, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan kurucumuzun olağanüstü liderliğine rağmen, motor sporları alanındaki manzarayı dönüştürmek ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik endüstrilerinde çeşitliliği teşvik etmek kolektif eylem gerektirir." dedi.
Bu iş birliği, motor sporlarının daha kapsayıcı ve kültürel olarak çeşitli bir geleceğe sahip olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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