Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak

Formula 1, motor sporlarında kültürel çeşitliliği artırma amacıyla Mission 44 ile bir iş birliği başlattığını duyurdu.

Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, waves from the podium

Lewis Hamilton tarafından 2021 yılında kurulan Mission 44 vakfı, motor sporlarında daha büyük temsil, kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlama hedefiyle kurulmuştu.

Bu vakıf, Formula 1 ile güçlerini birleştirdi. Bu hafta sonu gerçekleşecek Britanya Grand Prix'sinde, Formula 1 Mühendislik ve Mission 44 motor sporları mühendisliği yüksek lisansı burs programlarından öğrenciler, bir networking etkinliğinde bir araya gelecekler.

Mission 44 artık "resmi olarak Formula 1 tarafından desteklenen" en yeni hayır kurumu oldu. Her iki program da temsil edilmeyen geçmişlerden gelen öğrencilere finansal ve kariyer desteği sunuyor.

Mission 44 CEO'su Jason Arthur, "Lewis Hamilton üç yıl önce Mission 44'ü kurduğunda, dünyadaki gençler için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek yaratma amacı taşıyordu.”

“Formula 1 ile birlikte, motor sporları kariyer fırsatlarına erişimi artırabileceğiz, böylece gençler, geçmişleri ne olursa olsun, başarılı olabilirler.”

“Değişim kolektif eylem gerektirir ve Formula 1 ile olan iş birliğimizi büyüterek motor sporlarında çeşitliliği artırmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Başkanı Ellen Jones, "Son birkaç yılda, Mission 44'ü motor sporlarımıza kültürel çeşitlilik kazandırma çabalarında desteklemek büyük bir zevkti ve öğrencilere ve gençlere F1 ve motor sporları dünyasının ilk deneyimini yaşatma konusunda yardımcı olduk.”

“Mission 44 ile bu yeni görevde çalışmayı ve bir sonraki nesle ilham vermek ve birlikte kaç kapı açabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz." diye ekledi.

Mission 44 web sitesinde bu yılın başlarında yazan Mission 44 Baş Büyüme Sorumlusu Jamie Elfenbein, vakfın F1 Academy ve Miami Grand Prix ile nasıl iş birliği yaptığını ve dünya çapında yeni nesil bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimli liderleri desteklemek için nasıl çalıştığını açıkladı.

Elfenbein, "Son iki buçuk yılda, girişimlerimiz Birleşik Krallık'ta 300.000 genç bireye ulaştı ve 2024 yılı sonuna kadar Miami, Austin, Las Vegas ve Brezilya'ya kadar genişleyecek.”

“Ancak, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan kurucumuzun olağanüstü liderliğine rağmen, motor sporları alanındaki manzarayı dönüştürmek ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik endüstrilerinde çeşitliliği teşvik etmek kolektif eylem gerektirir." dedi.

Bu iş birliği, motor sporlarının daha kapsayıcı ve kültürel olarak çeşitli bir geleceğe sahip olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Gasly: "Seneye Sainz'la beraber yarışmak benim için en iyi seçenek"
Sonraki haber Britanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filminin ismi ve fragman yayın tarihi açıklandı!

Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filminin ismi ve fragman yayın tarihi açıklandı!

Formula 1
Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filminin ismi ve fragman yayın tarihi açıklandı!
Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Formula 1
Britanya GP
Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek
Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı

Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Britanya GP
Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, Verstappen-Norris olayının 2021'le ilgisi olduğuna katılmıyor

Hamilton, Verstappen-Norris olayının 2021'le ilgisi olduğuna katılmıyor

Formula 1
Britanya GP
Hamilton, Verstappen-Norris olayının 2021'le ilgisi olduğuna katılmıyor
F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı

F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı

Formula 1
Britanya GP
F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Formula 1
Avusturya GP
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Son Haberler

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye