Formula 1, Güney Afrika Grand Prix'si için Kyalami pisti ile görüşüyor

Gelecek yıl Formula 1 takvimine katılacağı açıklanan ilk yeni yarış, Miami Grand Prix'si olmuştu. Miami'nin gelecek yılın Mayıs ayında yapılması bekleniyor. Ancak takvime bir başka yeni yarış daha eklenebilir. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, CNN'e verdiği demeçte Kyalama'nin organizatörleri ile Güney Afrika'nın Formula 1 takvimine dönüşü için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Güney Afrika Grand Prix'si, 1962 yılından 1993 yılına kadar -birkaç yıl arayla beraber- 23 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı. 28 yıl önce yapılan son yarışı kazanan isim Alain Prost'tu.

Son yıllarda aslında Güney Afrika'ya dönüşle ilgili pek çok spekülasyon vardı ancak şimdiye kadar yarışın yüksek maliyeti nedeniyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Kyalami, buraya dönüş için en mantıklı seçenek olacak.

Johannesburg yakınlarında bulunan bu pist, son yıllarda epey tadilata uğradı ve mart ayında Formula 1 taraftarları için bir festival düzenlemeyi planlıyorlardı. Sonrasında bu etkinlik, COVID-19 pandemi nedeniyle iptal edildi. Bununla beraber Güney Afrika'nın spora dönüşü için çalışmalar sürüyor.

Domenicali, "Kyalami, Formula 1 takvimine dönüşe ilgi gösteriyor."

"Hem teknik hem de mali açıdan takvime alınmaya hazır olup olmadıklarını görmek için onlarla konuştuk, bu yüzden görüşme olduğu doğru." dedi.

Bu görüşmelerin kısa vadede sonuç verip vermeyeceği bilinmiyor fakat 2022 yılında olmasa bile sonrası için bir fırsata sahip olabilirler.

Ayrıca Domenicali, Afrika'da bir yarış gerçekleştirmek için farklı ülkelerden de talepler aldıklarını söyledi.

Domenicali, "Afrika'daki diğer ülkelerden gelen başka talepler de var ve bunları şu anda gizli tutmam gerekiyor." dedi.

Formula 1, gelecekte Afrika kıtasında da bir yarış sahip olmayı istiyor.