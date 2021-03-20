Formula 1, gelecekte takvim için "rotasyon" uygulayabilir

Geçen yıl, pandemi nedeniyle normal takvimde olmayan ve sonrasında takvime eklenen birkaç yarış vardı ve bu yarışlar epey öngörülemez geçti. Bunlardan bazıları çok beğenildi ve 2021 takviminde de yer aldılar.

Formula 1, bu deneyimi dikkate alarak 2022 itibariyle bazı Grand Prix'leri takvime döndürmeyi düşünebilir ve bunun içinde "rotasyon" fikrini kullanabilir.

Geçen yıl F1'e ev sahipliği yapan yarışlardan Imola tam 14 yıldır F1'e ev sahipliği yapmıyordu. İstanbul Park 9, Nürburgring 7 yıldır takvimde değildi. Mugello ve Portimao ise daha önce takvime bile girememişti.

Geçen yıl bu pistlerde elde edilen başarılar, Formula 1 stratejistlerini düşündürdü ve Auto motor und Sport'a göre, rotasyon fikri ortaya çıktı.

Ross Brawn, geçen yıl takvime sonradan dahil olan pistlerdeki "bilinmezlik" faktörünü gelecek için kullanmak istiyor ve bunu 2021 yılında yapmaları mümkün görünmüyor.

Bu yılki takvimde sadece COVID-19 krizi nedeniyle yarışlar iptal edildiği takdirde değişim olabilir. Zaten Çin ve Vietnam'dan boşalan yerleri Imola ve Portimao doldurdu.

Şimdi sonbahar ayları için yapılması planlanan Singapur ve Japon yarışlarıyla alakalı şüpheler var. Ancak Liberty iyimser ve eğer bu yarışlar iptal edilirse, Nurburgring veya Hockenheim'ı B planı olarak kullanmayı düşünüyorlar.

Auto Motor und Sport'a göre her iki pistin yönetimi de Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali ile görüşüyor.

Buradaki fikir, bu iki ülkenin önümüzdeki yıllarda dönüşümlü olarak takvime ev sahipliği yapması gibi görünüyor. Buna göre bir yıl Hockenheim, ertesi yıl Nürburgring yarışa ev sahipliği yapacak. Bu yaklaşım 2007 ve 2014 arası kullanılmıştı.

Ross Brawn önderliğindeki F1 yönetimi, bu sistemi gelecekte diğer birkaç pistte daha kullanmak istiyor.

Böylelikle hem ekonomik anlamda daha iyi bir tablo ortaya çıkacak ve hem de iki yılda bir yapıldığı için ilgi artacak.

Portekiz GP organizatörleri, bu projeye ilgi duyan ilk taraf olmuş gibi görünüyorlar.